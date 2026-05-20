A un año del doble homicidio, homenajean a Pepe y Ximena; Brugada acude

Con flores, veladoras, fotografías y mantas colocadas en el bajo puente de la calle Napoleón y Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, familiares, amigos y compañeros de trabajo recordaron este 20 de mayo a Ximena Guzmán y José “Pepe” Muñoz, al cumplirse un año del multihomicidio.

Homenaje Rodolfo Dorantes

Desde las seis de la mañana comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Metro Xola para preparar el homenaje luctuoso silencioso en memoria de quienes fueran dos de los colaboradores más cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En el punto exacto donde ambos fueron asesinados el 20 de mayo de 2025, alrededor de las 7:15 horas, en un ataque directo, fueron colocadas flores, mantas con mensajes y veladoras encendidas.

“Este es un evento de memoria por Pepe y Ximena, es un evento en el cual los familiares y amigos, nos dimos cita para recordar que aquí hace un año pasó algo” dijo Mariano, hermano de Pepe Muñoz.

Al homenaje llegó Brugada

“No esperábamos que viniera, este evento fue organizado por los familiares y amigos, pero bueno, vino, era su amiga y no puedo negarlo y trabajaban juntos desde hace muchos años (…) si hay molestia, desesperación, el tiempo sigue pasando y los avances para mí no son satisfactorios” señaló Samuel, hermano de Ximena Guzmán.

Sin dar declaraciones, Brugada permaneció presente para acompañar el homenaje y escuchar los mensajes de familiares y amigos de Ximena Guzmán, quien se desempeñaba como su secretaria particular, así como de su principal asesor, José “Pepe” Muñoz.

Homenaje Rodolfo Dorantes

Más tarde, la jefa de Gobierno difundió un mensaje en redes sociales en el que lamentó nuevamente el asesinato de sus colaboradores y aseguró que el caso no quedará impune.

“Hace un año perdimos a Ximena y a Pepe, dos personas inteligentes, comprometidas, honestas, trabajadoras y profundamente humanas. Dedicaron su vida a servir, a construir comunidad y a transformar esta ciudad”, escribió.

La mandataria capitalina agregó que la ausencia de ambos “duele todos los días” y afirmó que su memoria permanece viva entre quienes los conocieron.

“No habrá olvido. Verdad y justicia”: Brugada

A un año del multihomicidio, la semana pasada en una conferencia de prensa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que hasta el momento suman 18 personas detenidas y vinculadas a proceso, quienes presuntamente estarían relacionadas con un grupo delictivo con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México.

Como parte del homenaje luctuoso, familiares y amigos están convocando a la ciudadanía a sumarse a las 19:30 horas de este miércoles, en la plancha del Zócalo capitalino. Piden llevar veladoras y flores, para “recordar a Ximena y Pepe, y exigir justicia”.

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