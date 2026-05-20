Decomisan mercancía de procedencia ilegal en La Merced

Agentes de las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Administración de Finanzas (SAF), ambas de la Ciudad de México, decomisaron dos camiones de carga que transportaban mercancía aparentemente de procedencia ilegal, la cual sería comercializada en calle de la alcaldía Cuauhtémoc.

El decomiso se concretó cuando los elementos de dichas secretarías realizaban un recorrido de supervisión sobre el Eje 1 Oriente, cuando localizaron dos camiones, uno tipo torton y otro de tres y medias toneladas, que transportaban 90 bultos con diversos productos.

Luego de realizar la inspección correspondiente, se detectaron irregularidades en la documentación de la mercancía y las etiquetas, relacionadas con su ingreso al país, así como la presencia de artículos cuya comercialización está prohibida en territorio nacional”.

Se detalló que las diligencias estuvieron a cargo de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior (CEVCE), la mercancía cuya, cuya procedencia legal no se pudo acreditar, así como los vehículos, fueron llevadas a instalaciones de la SAF en la colonia Agrícola Oriental, de la alcaldía Iztacalco, para las diligencias correspondientes.

Operativos contra piratería

Hace un mes, en un operativo en el que participaron el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), entre otras autoridades federales y de la Ciudad de México, se aseguró mercancía deportiva alusiva al Mundial de futbol.

La inspección se realizó en 23 locales de la Plaza Olimpia, en las tiendas Max Balance y Sport Smart, donde se aseguró mercancía de las marcas FIFA, ADIDAS, NIKE, PUMA, REEBOK, UNDER ARMOUR, PIRMA, NEW BALANCE y JOMA y una máquina de sublimado.

El resultado fue el aseguramiento de 19 mil 591 piezas de mercancía apócrifa, como tenis y playeras alusivas al próximo Mundial, con un valor aproximado de seis millones 315 mil 862 pesos. Este magno operativo fue realizado de oficio, se inició y llevó a cabo como resultado de la información remitida al Buzón de Piratería del Instituto”.

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