Voluntariado de Álvaro Obregón rehabilitará 28 canchas deportivas de cara al Mundial

El Voluntariado de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, avanza en el proceso de rehabilitación de 28 canchas deportivas de cara al Mundial de Futbol 2026.

A la fecha se han entregado 4 espacios ya intervenidos en los módulos deportivos Molino de Rosas y Salvatierra, así como en el Parque Acuático Jalalpa 2000 y el Parque de la Presa Tarango.

La labor forma parte del compromiso social del Voluntariado, encabezado por Marisa Hernández Juliá, para contar con sitios seguros y dignos para la realización de actividades físicas, lo que permite reforzar el tejido social y promover el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes.

Tres de las canchas han sido intervenidas con el apoyo de la organización Blue Women Pink Men y de la empresa Comex, con mejoras como la limpieza, pinta de bardas perimetrales, así como diseño y pintura de la superficie de juego, con motivos que refuerzan valores como el compañerismo, la sana competencia y los hábitos saludables.

Asimismo, se han impartido talleres dirigidos a las infancias para promover la actividad física, perfeccionar las habilidades en el terreno de juego y cuidar el espacio público.

Durante la entrega de la cancha Salvarierra se contó con la participación de la Liga de Futbol Femenil del Cub América y de Barcelona, cuyos integrantes alentaron a las y los niños obregonenses a cumplir sus sueños.

En la cancha ubicada en el Parque Acuático Jalalpa se fomentó la participación activa de vecinas y vecinos en el proceso de mejora, incluyendo la pinta del espacio, en coordinación con personal de AT&T.

El Voluntariado seguirá sumando esfuerzos con la iniciativa privada y la ciudadanía para generar un impacto positivo en la vida de las familias obregonenses.

RLO