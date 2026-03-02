Antes de que bajen el telón: obras imperdibles en marzo en CDMX

Marzo marca el cierre de temporada de varias producciones teatrales en la Ciudad de México, entre ellas 'Fenrir: el dios lobo', que se despide tras ocho años en cartelera en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky.

En ese mismo teatro continúa 'Oso Polar decapitado', mientras que en el Centro Cultural Helénico se presenta el monólogo 'Memoria en el asfalto'. Tres propuestas con enfoques distintos —mitología, ciencia ficción contemporánea y memoria urbana— que coinciden en la recta final de su temporada.

Memoria en el asfalto continúa funciones en el Helénico. IG: popkinema

'Fenrir: el dios lobo' cierra un ciclo de ocho años

Desde su estreno en 2018, 'Fenrir: el dios lobo', producción de la compañía Teatrapos, se mantuvo como una de las propuestas de mayor permanencia dentro del circuito institucional dirigido a nuevas audiencias.

Escrita por Yafté Arias y dirigida por Andrea Cruz Meléndez, la obra retoma el mito nórdico del lobo Fenrir para explorar conflictos familiares, identidad y la tensión entre destino y libre albedrío.

La temporada final se realiza hasta el 11 de marzo, con funciones martes y miércoles a las 20:00 horas en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky. El montaje articula actuación física, combate escénico, máscaras y títeres, recursos que han definido su estética desde su estreno y que explican parte de su permanencia en cartelera.

En entrevista con Excélsior, el actor Hugo Rocha, quien interpreta a Loki, describió el cierre como un proceso de balance profesional. “Mucho aprendizaje y mucha añoranza”, afirmó al referirse al final de un ciclo que acompañó durante casi una década. El intérprete destacó que la obra permitió consolidar un vínculo constante con públicos juveniles.

Rocha también reconoció la exigencia física del montaje. “No es lo mismo hacer esta obra hace ocho años que hacerla ahorita”, señaló en relación con el desgaste corporal que implica sostener un espectáculo con combate escénico.

Cuando inició temporada, la propuesta fue considerada atípica dentro del teatro juvenil por su aproximación a la mitología nórdica. Con el paso del tiempo, la recepción cambió.

“Antes la veían como una obra rara. Actualmente ya no es raro, al contrario, es algo muy común”, indicó el actor al referirse a la evolución del público.

Fenrir: el dios lobo llega a su cierre tras ocho años. IG: teatrapos.teatro

'Oso Polar decapitado': tecnología y conciencia

En el mismo complejo cultural, 'Oso Polar decapitado', escrita por David Gaitán y dirigida por Martín Acosta, aborda la relación entre humanos y tecnología desde una perspectiva escénica que combina humor oscuro y reflexión contemporánea.

La puesta en escena explora un universo donde humanos y robots conviven en medio de tensiones éticas y emocionales vinculadas con la tecnología y la conciencia contemporánea.

En entrevista con Excélsior, la actriz Verónica Bravo, quien forma parte del elenco, explicó que el montaje rompe con estructuras tradicionales.

“'Oso Polar decapitado' no es una obra convencional, es muy diferente a lo normal. Y por lo tanto no tengo un solo personaje. Personifico a varios humanos distintos y varios robots distintos”, declaró al referirse al reto actoral que implica la propuesta.

Bravo detalló que los robots no están representados desde una visión mecánica o caricaturesca, sino como figuras que intentan aproximarse a lo humano.

“Estos robots están tratando de parecer humanos. No vemos una caricatura de robot”, afirmó. Sobre el trasfondo temático, añadió: “Hoy estamos más conectados que nunca. Esa hiperconectividad genera una hiperconciencia que provoca niveles de ansiedad nunca antes vistos”, al vincular la obra con el contexto actual.

'Oso Polar decapitado' se presenta en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky, dentro del Centro Cultural del Bosque, con funciones de jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas, hasta el 15 de marzo de 2026.

Verónica Bravo forma parte del elenco de Oso Polar decapitado. IG: osopolardcap

Memoria en el asfalto en el Helénico

En el Centro Cultural Helénico, 'Memoria en el asfalto' ofrece una propuesta unipersonal escrita por Aldo Martínez Sandoval, dirigida por Daniela Parra e interpretada por Carlos Ordóñez. El monólogo se presenta en el Foro Alternativo del 31 de enero al 15 de marzo, con funciones sábados y domingos a las 20:00 horas.

La obra sigue a un hombre que recorre el Centro Histórico de la Ciudad de México mientras reconstruye una ruptura personal. El espacio urbano funciona como detonador de recuerdos que articulan un mapa emocional marcado por la pérdida y la transformación.

La puesta fue nominada a los Premios Metropolitanos de Teatro 2024 en la categoría de Mejor espectáculo unipersonal. Los boletos tienen un costo de 250 pesos y están disponibles en taquilla y en los canales oficiales del Centro Cultural Helénico.