Inversión de 3 mil millones de pesos en obra pública pone a la GAM como líder en la CDMX

El alcalde en Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, informó desde el Edén Mestizaje que en su gobierno se invirtió en más obra pública para el beneficio de los maderenses.

Una inversión de un poco más de 3 mil millones de pesos en obras, la mayor parte fue en sitios de recuperación de territorios y senderos de paz.

Venimos anunciando todo el año que íbamos a ser la alcaldía de las obras, la alcaldía de la transformación, todo el año dimos sorpresas de los parques públicos más grandes en obra pública en toda la Ciudad de México a nivel de las alcaldías, construimos el centro de inteligencia y monitoreo más robusto de la ciudad y los venimos advirtiendo la alcaldía con más cámaras y con más patrullas”, destacó el alcalde.

La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México señaló y calificó a las alcaldías en materia de gasto público posicionando a la Gustavo A. Madero en obra pública como la número uno.

“La calificación en materia de gasto público en materia de obra pública y coloca a la alcaldía de Gustavo A. Madero al norte de la ciudad como la alcaldía con más obra en la ciudad con más de 3 mil millones de pesos”, afirmó.

Janecarlo Lozano destacó que dejó a las alcaldías de la oposición muy lejos en materia de obras públicas y su misión en su gobierno es cumplirle a los maderenses, ya que su gobierno no apostó al gasto corriente, sino todo lo contrario, aportar por la obra pública para que sus gobernados tengan espacios de paz que puedan disfrutar seguros y seguras con sus familias.

Como ejemplo el alcalde de la Gustavo A. Madero destacó que el Parque del Mestizaje, ubicado en Insurgentes Norte y Prolongación Misterios, fue rescatado y transformado en sus cinco hectáreas en un bosque urbano donde se podrán observar fuentes y utilizar tirolesas, carruseles, areneros; un lugar donde las niñas y los niños puedan ser felices.

También señaló que se entregó un segundo Edén en la zona de Cuautepec y están por entregarse tres más en la demarcación.

Janecarlo Lozano dijo ser la alcaldía modelo en la Ciudad de México, modelo en obra pública, modelo económico, hoy con la calificación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

“Que se den una vuelta a la Gustavo A. Madero, que se dejen sorprender, hoy Gustavo A. Madero se está transformando y que la alcaldía ya no es lo que era antes y ahora es líder en materia de seguridad”, aseguró.

JCS