Gobierno de la CDMX busca romper récord Guinness en clase masiva de futbol

De cara al Mundial 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el próximo 15 de marzo se llevará a cabo la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo capitalino.

Sin dar mayores detalles del evento, la mandataria indicó en conferencia de prensa que buscan romper el récord Guinness con el mayor número de participantes en esta actividad.

Al agradecer a la cantante Shakira por el concierto que ofreció ayer en el Zócalo en donde se rompió un récord de asistencia con 400 mil personas, Brugada dijo que hubo saldo blanco y que fue una muestra de que la CDMX está lista para organizar eventos masivos.

Mientras en otras partes del mundo vemos guerras, ataques y odio, aquí en la Ciudad de México tenemos alegría, cultura y construcción de paz”, expresó.

La titular del Ejecutivo local destacó que, en contraste con los conflictos que ocurren en distintas regiones del planeta, la capital del país apuesta por la cultura y la convivencia social como herramientas para la construcción de paz.

“Gracias al pueblo de la ciudad y a sus visitantes por apropiarse del espacio público y convertirlo en una gran fiesta colectiva, familiar y tranquila”, señaló.

Añadió que la ciudad se consolida como un referente continental en materia cultural y artística, con una política orientada a democratizar el acceso a espectáculos de calidad y a fortalecer el tejido social mediante actividades masivas abiertas a toda la población.

“Fue increíble ver que 400 mil personas se comportaron de la manera más pacífica, madura; viviendo, gozando del evento y además siendo responsables respecto de lo que implica un evento de esta naturaleza. Así que un 10 a la población que asistió al evento el día de ayer”, afirmó.

Informó que participaron 6 mil 320 servidores públicos, se instalaron 52 filtros de acceso, se brindaron 129 atenciones médicas y se colocaron 23 pantallas en calles aledañas para ampliar el disfrute y acceso al concierto de todas y todos los asistentes.

Indicó que, de acuerdo con cámaras empresariales, la ocupación hotelera alcanzó 90 por ciento y se generó una derrama económica cercana a 400 millones de pesos, resultado de la llegada de visitantes que también recorrieron museos, parques y espacios públicos.

En su oportunidad, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, refirió que se realizaron más de 400 verificaciones a comercios y tiendas de conveniencia para garantizar el cumplimiento de medidas sobre la venta de alcohol, lo que contribuyó a un desarrollo ordenado de la jornada.

Anuncian concierto por Primavera

El sábado 21 y domingo 22 de marzo, la capital se convertirá en un epicentro musical con el festival Noche de Primavera 2026, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, que tiene como objetivo acercar conciertos de entrada libre de diversos estilos musicales a espacios públicos.

Este año la jornada contará con 18 invitados internacionales, 20 sedes, 75 grupos y 450 artistas, en su mayoría mujeres.

“Como ya es tradición, la Noche de Primavera de este año tiene la escenografía natural más hermosa que puede tener una ciudad: las jacarandas que florean. El objetivo de la Noche de Primavera es recuperar las calles, el espacio público y la noche para la convivencia, promoviendo la fiesta, la música, la fiesta libre y segura”, expresó Ana Francis López, secretaria de Cultura de la CDMX.

La celebración de la primavera comenzará el sábado 21 de marzo en las tradicionales sedes en el Centro Histórico de la Ciudad de México: Monumento a la Revolución, Plaza Manuel Tolsá, Dr. Mora, Kiosco Alameda, Terraza del Museo del Estanquillo, el Monumento a Beethoven y el Zócalo.

Así como La Cañada en los Dinamos, que fue incluida en 2025 y se convirtió en un éxito con el gran recibimiento de las y los capitalinos.

