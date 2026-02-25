Presentan denuncia contra alcalde de Álvaro Obregón por posible desvío de recursos

La Diputada local Liz Salgado, acompañada por el Coordinador del GPPAN-CDMX, el Diputado Andrés Atayde, presentó una denuncia formal ante la Secretaría de la Contraloría General en contra del alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, por posibles faltas administrativas graves que podrían configurar desvío de recursos públicos, uso indebido de recursos y omisiones en la supervisión del ejercicio presupuestal.

La denuncia se sustenta en hechos ocurridos el pasado 21 de febrero de 2026, cuando se realizó una entrega de despensas en las colonias Tizampampano, 19 de Mayo y Francisco Villa, actividad que fue difundida a través de la página “AO Digital”, uno de los canales institucionales de comunicación de la Alcaldía.

De acuerdo con lo expuesto, la entrega fue realizada por el llamado “Voluntariado AO”, figura que no forma parte de la estructura orgánica formal de la Alcaldía, pero que utiliza identidad gráfica institucional, logos oficiales y, además, hace uso de personal, vehículos y equipo logístico propiedad del gobierno local.

Denuncia

Los legisladores panistas destacaron que la denuncia se sustenta en la entrega de despensas con etiquetas del Voluntariado AO, el uso de una camioneta pickup con logos oficiales de la Alcaldía y placas P57 BSD, la presencia de personal adscrito a la Dirección General de Desarrollo Social portando distintivos oficiales e incluso, el etiquetado directo del Alcalde en la difusión de la actividad.

En conferencia posterior a la denuncia, la Diputada Liz Salgado señaló que este no es un hecho aislado. De acuerdo con la información pública disponible, el Voluntariado AO también organizó una fiesta colectiva de quince años en el Gimnasio G3, jornadas de medicina general y salud bucal, así como actividades vinculadas a servicios urbanos, presuntamente utilizando recursos oficiales.

Por su parte, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino, Andrés Atayde, enfatizó que desde el PAN no se oponen a los apoyos sociales, siempre y cuando se otorguen dentro del marco legal.

Desde el PAN no estamos en contra de que se le ayude a la gente, al contrario, eso lo aplaudimos y lo celebramos, pero siempre en el marco de la ley”, sostuvo.

Agregó que la denuncia responde a una serie de “vicios y errores” que, afirmó, evidencian que el alcalde “no comprende las limitaciones y las responsabilidades de ese encargo”, por lo que respaldó la acción encabezada por la Diputada Liz Salgado para que la autoridad investigue y, en su caso, sancione las irregularidades señaladas.

Llamado a la Contraloría

Ambos legisladores hicieron un llamado a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que admita la denuncia, investigue de manera objetiva los hechos expuestos y determine las responsabilidades administrativas que correspondan.

El combate a la corrupción comienza por casa. No puede haber doble discurso en el manejo de recursos públicos”, concluyeron.

*mvg*