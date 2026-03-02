Autos foráneos podrán obtener placas mundialistas de CDMX; estos son los requisitos

Los vehículos particulares registrados en entidades diferentes a la Ciudad de México también tendrán la posibilidad de obtener matrículas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026 organizado por México, Estados Unidos y Canadá y el cual arrancará el próximo 11 de junio.

Para ello, los dueños de los autos que quieran las placas conmemorativas deberán comprobar que se dieron de baja del estado de donde provengan y registrarse en el padrón vehicular capitalino.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina publicó este lunes los lineamientos de operación para el otorgamiento de placas conmemorativas del Mundial en donde se incluye el procedimiento para los vehículos foráneos.

La publicación en la Gaceta Oficial también cuenta con el procedimiento a seguir para vehículos nuevos y para usados registrados en la Ciudad de México.

“Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer el procedimiento de solicitud, autorización y control del trámite de alta de placas de matrículas conmemorativas 2026 para automóviles particulares, con motivo de la celebración de la Copa Mundial de Futbol”, indicó la Semovi.

¿Cómo obtener las placas conmemorativas del Mundial?

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer los requisitos para poder obtener las placas conmemorativas por el Mundial de Futbol 2026, el cual incluye a vehículos foráneos, nuevos y usados, por lo que si quieres tenerlas, este es el procedimiento a seguir.

Inicio de trámite

La Semovi informó que el trámite para las placas conmemorativas del Mundial 2026 arrancará a partir del 9 de marzo y hasta el 31 de diciembre. El procedimiento se puede realizar de manera presencial o a través de la App CDMX.

Pago de derechos

Tras realizar la solicitud para las placas conmemorativas se deberán pagar los derechos, cuyo monto es de mil 500 pesos.

Entrega de documentación

El tercer paso luego del pago de derechos es sacar cita para entregar la documentación correspondiente del vehículo y posteriormente se realizará la entrega de las placas conmemorativas del Mundial 2026.

Placas a domicilio

Si no te es posible recoger las placas, tienes la opción de que te las envíen hasta tu domicilio por correo, pero tendrá un costo extra de 290 pesos más IVA.

La Semovi alertó que en caso de robo de las placas conmemorativas los conductores deberán denunciar el hecho ante la autoridad correspondiente, dar de baja las matrículas y tramitar unas nuevas, aunque aclaró que ya no podrán ser placas conmemorativas.

“En cuyo caso no será procedente llevar a cabo un nuevo trámite de alta para el automóvil respectivo pues el mismo sólo será procedente en una sola ocasión”, precisó la dependencia capitalina.

En la Ciudad de México circulan vehículos con matrículas de otras entidades, principalmente del Estado de México, Guerrero o Michoacán, en ocasiones para evadir pago de derechos como la tenencia o para solventar pruebas como la verificación vehicular de emisiones contaminantes.

vjcm