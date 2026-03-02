Indagan tercera muerte en CDMX posiblemente por sarampión

En la Ciudad de México indagan una tercera muerte posiblemente por sarampión, así lo informó la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann. "Como hemos reportado aquí, hay una sola defunción confirmada, con una dictaminación post mortem y hay dos defunciones en proceso de investigación y terminación", explicó.

En conferencia de prensa, la funcionaria capitalina precisó que hasta el día de hoy van 418 casos confirmados de sarampión; seis nuevos, después del fin de semana. De estos, 64 casos tienen residencia en el Estado de México.

"En todo este período, han estado hospitalizadas 33 personas —no hay ninguna en este momento—, y 69 por ciento de los casos no tienen antecedente vacunal", detalló.

"La tasa de la incidencia, que es por 100 mil habitantes, la mayor parte está en la Cuauhtémoc, seguida de Cuajimalpa y de la Gustavo A. Madero. Tenemos una tasa de 4.6, que es parecida a la nacional, y 418 casos confirmados", refirió.

Aplican más de un millón de vacunas contra sarampión

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, informó que han aplicado desde agosto del año pasado, un millón 614 mil 915 vacunas contra el sarampión.

"Desde que empezamos este relanzamiento de la campaña, el 8 de febrero, en que la jefa (de Gobierno) lo lanzó en Chapultepec, llevamos 693 mil 829 dosis, y el día de ayer se aplicaron 17 mil 291 dosis, de las cuales casi 2 mil se aplicaron en los tres puestos de vacunación que hubo alrededor del concierto de Shakira", detalló.

Ante la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la secretaria de Salud dijo que la meta es llegar a 2 millones 40 mil dosis aplicadas contra el sarampión.

"Esto es lo que se ha vacunado en los puestos móviles: más de 544 mil personas, en puestos que están abiertos tanto de las 9:00 a las 14:00 horas, como de las 9:00 a las 23:00 horas de la noche, y de las 10:00 a las 22:00 horas de la noche, incluyendo las primeras semanas en la Central de Abasto", puntualizó.

