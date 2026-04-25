Cae banda dedicada al despojo y extorsión en Iztacalco

Una banda que intentó despojar a un adulto mayor de una propiedad fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los hechos se registraron en la colonia Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco.

Los uniformados fueron alertados sobre una llamada de auxilio, la víctima denunció que recibió mensajes intimidatorios, en los que le advertían que si no desalojaba su vivienda atentarían en contra de su integridad.

Foto: SSC

En atención a una denuncia ciudadana, los efectivos de la SSC detuvieron a 16 personas señaladas como probables responsables de extorsionar a un hombre para intentar despojarlo de su propiedad, en calles de la alcaldía Iztacalco”.

Tras recibir la denuncia correspondiente, los policías capitalinos acudieron al domicilio ubicado en la calle Oriente 229 entre Sur 12 y Sur 8, para verificar la situación.

Agresores dispararon contra inmueble

Cuando llegaron al domicilio se entrevistaron con un hombre de 59 años, el hombre les explicó que recibió una llamada telefónica desde un número desconocido, por lo que no contestó; sin embargo, después de unos minutos le enviaron un mensaje de texto para exigirle que saliera de su propiedad para evitar daños a su persona o al lugar.

Eso no fue todo, pues por la noche del viernes cuatro sujetos, que llegaron a bordo de dos motocicletas, dispararon en contra de su domicilio y de un predio colindante, el cual también es de su propiedad. Los agresores también usaron grúas para sacar tres vehículos, por lo que la víctima señaló a los responsables.

Los uniformados desplegaron un operativo con varios equipos de trabajo y en una rápida acción, con las precauciones del caso, detuvieron a 16 personas, cuatro mujeres y 12 hombres, entre ellos tres menores de edad, a quienes en apego a los protocolos de actuación policial les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron un arma de fuego corta y 14 teléfonos celulares”.

Los detenidos fueron llevados ante el Ministerio Público, así como los objetos asegurados, para que se determine cuál es su situación legal.

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