Alfredo Vázquez, conocido como “Fredy”, vigilante de 51 años del Mercado de San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el asesinato de dos personas, a quienes presuntamente identificó como integrantes de un grupo dedicado a la extorsión mediante préstamos conocidos como “gota a gota”.

Al término de la audiencia, realizada en las salas de oralidad de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, el abogado defensor, Juan Luis de la Torre Islas, informó que el juez determinó vincularlo por los delitos de homicidio doloso y feminicidio, además de establecer un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

El bogado adelantó que la defensa buscará demostrar que su cliente actuó en legítima defensa y cuestionará la clasificación jurídica de feminicidio, al considerar que no existen elementos relacionados con razones de género.

Sin embargo, explicó que el juzgador tomó en cuenta circunstancias del lugar donde fue localizada una de las víctimas, al considerar que se trataba de un espacio público de difícil acceso, al que presuntamente sólo podían ingresar Fredy y el dirigente del mercado.

Se buscaba una reclasificación para que quedara en el tipo básico, pero el juez consideró que existía razón de género, ese aspecto será impugnado o discutido durante las siguientes etapas del procedimiento”.

De la Torre Islas aseguró que su equipo continúa con la integración de una investigación independiente relacionada con las presuntas extorsiones que, según la defensa, se cometían contra comerciantes del mercado y en avenida Jardín.

Indicó que buscarán aportar más información a las autoridades para contribuir al esclarecimiento de estos hechos, para la posible desarticulación de la organización señalada.

Asimismo, mencionó que solicitarán el respaldo de la dirigencia del mercado para obtener grabaciones de las cámaras de videovigilancia, pues afirmó que hasta el momento no han recibido toda la información que consideran necesaria.

Respecto al estado de su defendido, el abogado señaló que se encuentra tranquilo y consciente de su situación jurídica, además de agradecer el apoyo que ha recibido.