La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que agentes de la policía de investigación detuvieron a Alfredo “N” por su probable participación en el asesinato de una pareja en Iztapalapa.

Los cuerpos de la mujer de 46 años y el hombre de 50 años, fueron encontrados al interior del mercado de San Lorenzo Tezonco, ambos contaban con reportes de desaparición.

“Como parte de las investigaciones, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar, la documentación y recolección de indicios, así como el traslado de los cuerpos al anfiteatro para los estudios correspondientes” informó la Fiscalía.

Alfredo “N” fue trasladado a la Fiscalía de Homicidios para determinar su situación jurídica y la Fiscalía “continúa con las diligencias ministeriales, policiales y periciales para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hecho0s”, dio a conocer la dependencia.

En redes sociales trascendió que las personas que fueron asesinadas le habrían prestado la cantidad de 36 mil pesos a Alfredo “N”, sin embargo, al cabo de un tiempo le informaron que a causa de los intereses, la deuda había ascendido a un millón 590 mil pesos.

Según la versión de Alfredo “N”, lo habrían amenazado con que si no pagaba esa cantidad atentarían contra su vida.

Y expuso que fue en ese contexto en el que atentó contra la vida de esas dos personas.