Viernes de embotellamiento vial en CDMX; habrá marchas y manifestaciones

La agenda vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer las diversas movilizaciones que se esperan para este 24 de abril. Detalló que habrá al menos 2 marchas y 11 manifestaciones. Aquí te damos opciones viales para que no llegues tarde a tus destinos.

MARCHAS

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad

Hora: 9:30

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores

Destino: Por definir

Demanda: En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato infantil”, realizarán la marcha "Soy papá, no criminal!", en protesta por los vacíos legales en torno a la violencia vicaria, ya que la legislación actual ha dejado a miles de padres en la indefensión y ha vulnerado el derecho de los niños a convivir con sus progenitores; así como para exigir la creación de un delito homólogo a la violencia vicaria que proteja a los niños sin importar quién sea el agresor, inclusión de hombres en las estadísticas oficiales de violencia familiar y la instalación de mesas de trabajo con autoridades para revisar procesos de custodia

Manifestación afuera del Tribunal Electoral en CDMX.

Durante la movilización realizarán un “tendedero de amor”, donde los padres colocarán cartas para los hijos que no han podido ver.

Organizaciones en apoyo: Obstrucción Parental, Ex Hijos A.C., Niños con Mapa, Todo por Ti, Voces H Inocentes Mx, Activistas por los Derechos de los Hombres y Organización en Defensa del Interés Superior de la Niñez

Observaciones: No se descarta se sumen otras organizaciones sociales y se prevé la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Opciones viales

Usa Eje 3 Sur o Dr. Río de la Loza como alternativas; también utiliza Isabel la Católica para evitar la zona

Sección IX de la CDMX de la CNTE

Hora: 08:30

Lugar: Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la CNTE, Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico

Destino: No especificado

Protestas de la CNTE en CDMX. Rodolfo Dorantes

Demanda: Pleno de representantes de escuela y secretarios generales delegacionales, en el que harán un análisis de las medidas que impactan la seguridad social y sobre el decreto de creación del “Servicio Universal de Salud”; así como sobre la aprobación del documento del balance del paro de 72 horas, próximo a realizarse

Observaciones: No se descarta acudan otras secciones de la CNTE en la Ciudad de México.

Usa Eje 1 Norte o Circunvalación para poder rodear la zona; también está cómo opción Eje Central y República de Perú.

MANIFESTACIONES

FAMILIARES Y AMIGOS DE EDITH Y JUAN

Hora: 12:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores

Un perito contratado por los abogados de Juan Jesús afirmó que hay varias inconsistencias

Exigen justicia para la mujer víctima de feminicidio y para el vigilante del edificio, acusado como presunto responsable de los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en la “Torre Murano”, ubicada en avenida Revolución No. 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, ya que presuntamente las autoridades de la Fiscalía encubren a una red de trata que trabaja en dicho lugar, por lo que ha recurrido a la fabricación de culpables

No se descarta se sumen en apoyo familiares y organizaciones sociales; así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael

Hora: 13:00

Lugar 2: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México (bajo puente)

Demanda: Realizarán diversas actividades culturales y artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación del Centro de Cultura Cannábica dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”

Hora: 12:00

Lugar 1: Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro

Lugar 2: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro

Demanda: Recaudación de juguetes para infancias en situación vulnerable, en el marco de la celebración del “Día del Niño y la Niña”

FRENTE AMPLIO DE FAMILIAS BUSCADORAS DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO “LUXIÉRNAGAS”

Hora: 10:00

Lugar: Plaza de las Familias Buscadoras, Av. Niños Héroes No. 130, Col. Doctores

Demanda: Realizarán una manta colectiva con prendas de sus familiares desaparecidos, para exigir justicia y la búsqueda de cada uno de ellos por parte de las autoridades correspondientes en la Ciudad de México

Organizaciones en apoyo: Comité Familiar de Búsqueda “Pamela Gallardo Volante” y Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras colectivas y organizaciones sociales, además de la posible afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

ELEMENTO ACTIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Hora: 09:00

Lugar: Secretaría de Seguridad Ciudadana, Liverpool No. 136, Col. Juárez

Demanda: Solicita una respuesta al pliego petitorio que ingresó el día 20 de enero del presente año

AMIGOS DE MUMIA MÉXICO

Hora: 13:00

Lugar: Espacio Autogestivo y Autónomo “Okupache” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

Demanda: Evento “Vida, Memoria y Libertad”, para exigir la libertad del activista y periodista afroamericano condenado en Estados Unidos a pena de muerte en el año 1982; así como en memoria del preso político “Yorch Esquivel”, el cual falleció el pasado 09 de diciembre de 2025, víctima de la presunta negligencia de las autoridades penitenciarias sobre sus condiciones de salud estando recluido

No se descarta acudan al evento otras organizaciones sociales y comités estudiantiles

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100

Hora: 10:00

Lugar: Av. San Jerónimo y 10 de Junio, Col. Pueblo Nuevo Alto

Demanda: Asamblea informativa para tratar respecto a la exigencia de pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100

SOBREVIVIENTES DEL CASO TEXCOCO-ATENCO

Hora: 16:00

Lugar: Auditorio “Ho Chi Minh” de la Facultad de Economía de la UNAM, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

Demanda: Como parte de la Jornada “A 20 años del crimen de Estado: Memoria y Justicia”, llevarán a cabo un conversatorio en el que demandan verdad, justicia y no repetición ante la presunta impunidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso

No se descarta la presencia de comités estudiantiles y organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos

ESTUDIANTES ORGANIZADOS DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNAM

Hora: 13:00

Lugar: Estación “Universidad”, línea 3 del Metro, Av. Antonio Delfín Madrigal, Col. Pedregal de Santo Domingo

Demanda: “No queremos mundial, queremos metro funcional”, para denunciar las deficiencias sistemáticas en la movilidad y seguridad del Metro; así como para exigir alternativas de movilidad seguras como rutas exclusivas de RTP y/o Trolebús, además en contra del despojo, desplazamiento y limpieza social previa a la Copa Mundial de Fútbol 2026

A las 12:50 hrs se reunirán en la escultura “Los Bigotes” en CU, de donde caminarán hacia la estación Universidad para realizar su mitin y metro popular

Organizaciones en apoyo: Ternurines Guerrilleros, Frente Nacional por las 40 Horas, Frente por la Vivienda Joven, Cubo Neurodivergente del CCH Sur y Unión Democrática de Estudiantes Revolucionarios

No se descarta liberación de torniquetes y afectación de vialidades

LIBERUM A.C.

Hora: Durante el día

Lugar: Corredor Peatonal Francisco I. Madero, Col. Centro Histórico

Demanda: Volanteo informativo para crear conciencia sobre la situación de los animales destinados al consumo humano y el cuidado del medio ambiente

*bb