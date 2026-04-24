CDMX compite por ser la urbe con más biodiversidad registrada en el mundo

La Ciudad de México busca consolidarse como la urbe con más especies naturales observadas y registradas a nivel mundial.

Para alcanzar este liderazgo, se ha planteado la meta de realizar 150 mil observaciones de plantas, animales y hongos, logrando el registro de al menos cinco mil especies diferentes.

Se estima que en esta labor participarán unas tres mil personas.

En este reto se busca que en cuatro días se registre la diversidad de especies que habitan en las ciudades”, destacó Isabel Herrera, coordinadora de Estrategias para la Biodiversidad de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Activistas, autoridades y ciudadanos sumarán esfuerzos como parte del Reto Naturalista Urbano 2026, el cual se llevará a cabo del 24 al 27 de abril.

Con el apoyo de asociaciones civiles y ciencia ciudadana, la Sedema arrancará el registro de biodiversidad en el Parque Yecahuizotl. Especial

Los observadores acudirán a las Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Valor Ambiental, espacios comunitarios y parques urbanos de la capital para documentar la fauna y flora local.

La capital del país tiene un objetivo claro: ganar el reto a nivel mundial. Para lograrlo, se ha planteado una meta ambiciosa de 150 mil observaciones o el registro de cinco mil especies, consolidando su liderazgo en ciencia ciudadana y conservación de la biodiversidad urbana”, indicó la Sedema.

Todas las observaciones se concentrarán en la plataforma iNaturalistMX, un sitio dedicado a compartir registros de la naturaleza y conectar a naturalistas aficionados con profesionales.

Todas las personas llevamos un naturalista adentro. Nos interesa conocer sobre plantas, animales y demás seres vivos que nos rodean”, se indica en la plataforma.

En el proyecto participarán diversas asociaciones como TAE: Transformación, Arte y Cultura, Accipiters Birding CDMX, Coatlán; Amazilias: Red de Observadoras de Aves, Aves Ameyalco, Chipes Rojos Birding, PAU Sierra de Guadalupe y Dos Momotos.

La identificación de especies se llevará a cabo del 28 de abril al 10 de mayo. Especial

Los participantes podrán realizar sus registros utilizando únicamente su celular o cámara fotográfica.

Estos registros generan información valiosa que contribuye a la investigación científica y a la conservación de la biodiversidad”, consideró la Sedema.

CALENDARIO DEL RETO

La ciudadanía podrá convertirse en protagonista de este reto global.

Durante los cuatro días del evento, se realizarán recorridos guiados, talleres, capacitaciones y observación de aves en distintos puntos de la ciudad.

Los avances del maratón naturalista podrán consultarse en tiempo real a través de la página oficial del proyecto en iNaturalist.

Durante cuatro días, se realizarán recorridos guiados, talleres, capacitaciones, observación de aves, fotografía de naturaleza y otras actividades en distintos puntos de la ciudad, en los que las y los ciudadanos podrán tomar fotografías para luego subirlas a iNaturalistMX”, agregó la Sedema.

Posteriormente, del 28 de abril al 10 de mayo, se llevará a cabo la etapa de identificación de especies.

Activistas, autoridades y ciudadanos se unirán para documentar 5 mil especies diferentes de animales, plantas y hongos. Especial

El acto de arranque formal tendrá lugar en la Sierra de Santa Catarina, en el Parque Yecahuizotl, con una clase magistral diseñada para impulsar la participación.

Los resultados finales del reto se darán a conocer el 13 de mayo, destacando el número total de observaciones y especies registradas.

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