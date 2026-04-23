Termina la angustia: encuentran viva a Rosa Esbeidi

La adolescente de 12 años Rosa Esbeidi Lorenzo Luna, reportada como desaparecida desde el 19 de abril, fue localizada con vida la tarde de este jueves 23 de abril de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc.

La última que se le vio fue en la colonia Arenal 4ta sección de la alcaldía Venustiano Carraza.

La periodista Itzel Cruz dio a conocer que luego de reportarse que fue vista en Tepito, los trabajaos de las células de búsqueda se concentraron en esa zona de la Ciudad de México, lo que permitió encontrarla en los alrededores del Mercado de Mixcalco.

La menor fue llevada al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), en la colonia Doctores, para hacer el trámite correspondiente y se pueda integrar de nuevo a su núcleo familiar, también se dio a conocer que Rosa Esbeidi no fue víctima de ningún delito.

La mañana de este jueves, sus familiares realizaron un plantón en el cruce de Periférico, Calle 7 y Bordo de Xochiaca, en la zona limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, en una zona conocida como “Las Casitas”.

En la movilización exigieron que las autoridades dieran con su paradero, ya que no querían que este caso se convirtiera en una tragedia, como ocurrió en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe.

De acurdo con el testimonio de una vecina, Rosa Esbeidi está bajo el cuidado de su abuela paterna debido a que su mamá falleció, mientras que su padre no se hace cargo de ella, por lo que es común que se le vea sola, sin la supervisión de un adulto.

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