'Renta fantasma': Berenice cayó en el engaño; así el modus operandi de defraudadores

Berenice víctima de un fraude inmobiliario conocido como "renta fantasma" tras intentar rentar un departamento en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México donde depositó un anticipo de 3 mil pesos a un supuesto arrendador que desapareció después de recibir el dinero.

Así el modus operandi

De acuerdo con su testimonio, el anuncio fue localizado en la plataforma Segunda Mano, donde se ofertaba un inmueble en la colonia Moderna, a unos metros de la estación Xola del Metro. La publicación, aseguró, parecía confiable debido a los detalles del lugar, requisitos y características del departamento.

Cuidado con los “monta rentas”: así operan las estafas en apps de alquiler. Canva

“Yo estaba buscando un departamento donde vivir porque ya me urgía mucho un lugar. Estuve revisando varias páginas de internet y encontré uno que me llamó la atención. Ya conocía la zona, incluso había pasado por ahí, y eso me dio confianza”, relató.

Piden dinero para ‘apartar’ el depa

Tras establecer contacto vía WhatsApp con el supuesto arrendador, acordaron una cita para conocer el inmueble. Sin embargo, un día después, el individuo le solicitó un depósito para “apartar” el departamento, argumentando que había otros interesados.

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“Yo era completamente nueva en este tema, no sabía que no debía hacerlo. Solo quería asegurar el lugar porque me gustó mucho”, explicó.

Luego de realizar el depósito por 3 mil pesos, el presunto arrendador volvió a contactarla para pedirle 500 pesos adicionales. Fue en ese momento cuando Berenice comenzó a sospechar y decidió no enviar más dinero.

Ya no le respondieron

Pese a mantener el acuerdo de reunirse para visitar el departamento, la persona dejó de responder los mensajes y no volvió a tener contacto con ella, confirmando así el engaño.

“Esperé la fecha para ver el departamento, pero ya no me respondió nunca. Me di cuenta de que me habían estafado y que ese dinero ya no lo iba a recuperar”, lamentó.

Este caso se suma a una serie de fraudes inmobiliarios que se cometen a través de plataformas digitales, donde delincuentes aprovechan la urgencia de las personas por encontrar vivienda para solicitar depósitos anticipados sin mostrar los inmuebles.

Autoridades recomiendan no realizar pagos sin antes verificar la identidad del arrendador, visitar físicamente el lugar y evitar transferencias sin contratos validados de manera presencial.

*bb