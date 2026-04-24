Choque legislativo: Politizan en Congreso de la CDMX feminicidio de Edith

Tras los reclamos de la familia de Edith Guadalupe Valdés, que acusó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no inició la búsqueda inmediata pese a contar con su última ubicación, la coordinadora del PRI, Tania Larios, exigió que el Poder Legislativo llame a comparecer a la titular de la dependencia, Bertha Alcalde, y a otros funcionarios.

Como Congreso, ¿qué tendríamos que hacer, compañeras y compañeros? No solamente citar a comparecer a la fiscal o al Fiscal (especializado en desaparición, Luis Eduardo Poletti) (…) demostrar que queremos justicia, demostrar verdaderamente que no vamos a tolerar la corrupción”, sentenció Larios desde la tribuna.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI solicitó a la Fiscalía fortalecer la indagatoria por la violación a los derechos humanos de la víctima, así como a emitir las recomendaciones necesarias dentro de esa institución.

Tania Larios, diputada del PRI. Foto: Especial.

Señaló que los hechos que derivaron de la desaparición de la joven y posteriormente su feminicidio, evidencian no sólo la brutalidad de la violencia de género, sino también las irregularidades y retrasos visibles en la respuesta institucional, pese a que existían elementos para actuar de manera inmediata.

En el mismo sentido, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, señaló que existieron “grandes errores y omisiones” desde el momento de la denuncia, por lo que la FGJ debe dar explicaciones claras.

“Este feminicidio no sólo indigna por la brutalidad, sino porque hay algo más grave”

En tanto, desde la tribuna, la legisladora panista Daniela Gicela Álvarez Camacho aseveró que este caso y las irregularidades en las indagatorias, obligan a las y los diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local a actuar con responsabilidad, institucionalidad y compromiso con la justicia. “Este feminicidio no sólo indigna por la brutalidad del crimen, sino porque hay algo más grave ahí: nuevamente fueron las familias quienes tuvieron que hacer el trabajo que le correspondía al Estado”, reclamó.

Sostuvo que derivado de esa situación, se requiere una investigación transparente y en la que la familia de la víctima esté al centro, lo que implica acompañamiento y garantías de no repetición del daño.

Brenda Ruiz, diputada de Morena. Foto: Especial.

Morena defiende a actuar de la FGJCDMX

En tanto, la bancada de Morena defendió el actuar de la institución.

La vicecoordinadora del partido en el Congreso local, Brenda Ruiz, rechazó que exista encubrimiento o que el guardia de seguridad detenido, Juan José “N”, sea un “chivo expiatorio”.

“Un chivo expiatorio no controla la escena, no manipula cámaras, no deja rastros biológicos y no es vinculado a proceso con base en evidencia”, apuntó la legisladora, destacando que ya hay funcionarios bajo investigación por posibles irregularidades.

*mcam