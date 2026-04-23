Liberan orden de aprehensión contra suegra de exreina de belleza

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó y obtuvo de juez de control una orden de aprehensión en contra de la Erika María "N", por el delito de feminicidio en contra de Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California, quien fue hallada si vida dentro de un departamento en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 15 de abril.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) comenzaron con la búsqueda de la mujer, quien empleó un arma .9 milímetros para presuntamente privar de la vida a la mujer al interior de un departamento.

Foto: Especial

Los videos y la declaración del esposo de la víctima, quien estuvo en el lugar del crimen, pero denunció los hechos un día después, forman parte de las pruebas en la carpeta de investigación por lo que el agente del Ministerio Público solicitó el mandamiento judicial, que ya fue entregado.

Consta en el expediente que, el esposo de la víctima, Alejandro N, señaló a agentes de la Policía de Investigación (PDI) que fue su madre, Erika María N, quien la asesinó por diferencias que ellas tenían.

Sin embargo, el día que ocurrió el crimen Alejandro “N” dejó que su madre escapara y hasta el día siguiente acudió a denunciar.

El cuerpo presentaba distintos disparos de arma de fuego, según los exámenes de necropsia.

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