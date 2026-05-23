VIDEO del momento exacto del desplome de una barda en CDMX

Imágenes de cámaras de seguridad de viviendas y de locales captaron el momento exacto en que la barda de un inmueble ubicado en la calle Allende 74, en la zona de La Lagunilla, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México se desplomó la tarde de este viernes 22 de mayo.

El gobierno capitalino afirmó que se mantendrá la atención a la emergencia y se dará seguimiento a los afectados Foto: Alejandro Aguilar | Excélsior

En los videos se observa precisamente que en ese instante va pasando una unidad de transporte público y encima le cae casi todos los escombros. El accidente dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, además de tres vehículos dañados. El colapso ocurrió mientras realizaban trabajos de apuntalamiento en el edificio, que está catalogado por el INAH y permaneció clausurado durante dos años por riesgos estructurales.

Los heridos

Entre los heridos hay dos trabajadores de la obra, un menor que viajaba en el microbús y otra persona que acudió por su cuenta a recibir atención médica. Autoridades capitalinas, Protección Civil, cuerpos de rescate y personal de la SSC acordonaron la zona para retirar escombros y revisar el inmueble, ya que aún existe riesgo de otro desplome.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que la empresa ya contaba con permisos para reforzar la estructura y negó que exista, hasta ahora, un proyecto formal para construir una plaza comercial en el lugar, como acusaban algunos vecinos. El Gobierno de la CDMX informó que continuará con las labores de revisión y dará seguimiento a las personas afectadas.