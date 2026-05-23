Metro alerta cierre parcial de L2 este fin para acelerar obras por el Mundial

Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro lanzaron una alerta para los usuarios de la Línea 2. Para acelerar los trabajos rumbo al Mundial 2026 este fin de semana esta Línea dará servicio de manera parcial; y operará únicamente de Pino Suárez a Cuatro Caminos, en tanto, el tramo San Antonio Abad a Tasqueña estará sin servicio.

Al hacer el anuncio, el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, llamó a los usuarios a tomar previsiones.

Detalló, que el cierre iniciará a las 20:00 horas de este sábado 23 de mayo y se mantendrá hasta el arranque del servicio del lunes 25. Durante ese periodo, los trenes únicamente operarán de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro. Foto: Especial.

"Les informo que, para agilizar los trabajos de rehabilitación en Línea 2 del @MetroCDMX, a partir de mañana sábado a las 20:00 horas y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, la operación será únicamente de Pino Suárez a Cuatro Caminos", escirbió Rubalcava en su cuenta de X.

La afectación será mayor durante el domingo 24 de mayo, cuando no habrá servicio de trenes en el tramo Tasqueña-San Antonio Abad durante toda la jornada. Los trenes correrán únicamente de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

Apoyarán a usuarios con servicio de RTP gratuito

Para atender a los usuarios, se habilitará un servicio emergente con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros, que recorrerán el circuito entre Tasqueña y Pino Suárez con paradas en cada estación y de forma gratuita.

Rubalcava Suárez, precisó en su cuenta de X que la medida busca acelerar las obras de modernización en la Línea 2. En su mensaje, el funcionario agradeció la comprensión de los usuarios.

Agradezco su comprensión; seguimos trabajando para mejorar las instalaciones de la Red”, señaló.

Este viernes, más temprano, tanto Rubalcava, como la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, garantizaron que el total de las estaciones de la Línea 2, que están siendo intervenidas, “quedarán concluidas en 15 días”, una semana antes de la Copa del Mundo.

Trabajos en la Línea 2 del Metro. Foto: Especial

Detalles operativos del cierre y estaciones afectadas

El corte al servicio afectará de manera directa la conectividad de la zona sur con el centro de Ciudad de México. La suspensión de actividades se llevará a cabo de la siguiente manera:

Inicio de la suspensión: Sábado 23 de mayo a partir de las 20:00 horas.

Restablecimiento de la red: Lunes 25 de mayo a las 05:00 horas, coincidiendo con la apertura regular de la jornada laboral de inicio de semana.

Tramo inhabilitado: Desde la terminal sur Tasqueña hasta la estación San Antonio Abad.

Esta logística implica el cierre temporal de 10 estaciones consecutivas, en las que no habrá maniobras de ascenso ni descenso de usuarios. Las estaciones afectadas son: Tasqueña, General Anaya, Ermita, Portales, Nativitas, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad.

*mcam