El Consejo Ciudadano llama a prevenir fraudes durante el Hot Sale

Ante el próximo inicio del Hot Sale 2026, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México llamo a extremar precauciones para evitar fraudes.

El organismo señaló que 83% de estos delitos se consuma tras realizar depósitos a cuentas personales o pagos fuera de las plataformas oficiales de comercio.

Ramón Beltrán Arellano, secretario Ejecutivo del Consejo, destacó que entre 2021 y 2026 han brindado apoyo a más de 11 mil personas por incidentes relacionados con compras en internet.

El incremento de engaños durante temporadas comerciales exige fortalecer la prevención digital. Antes de realizar cualquier compra, es importante verificar la autenticidad de las páginas, desconfiar de promociones poco creíbles y evitar transferencias directas a cuentas personales.”

De acuerdo con los reportes, los artículos electrónicos y electrodomésticos son los más involucrados en estos engaños, con 20% de los casos; seguidos por servicios de viajes, 14% cada uno; vehículos, 8%, y ropa y accesorios, con 8%.

La incidencia delictiva se concentra principalmente en redes sociales, donde Facebook agrupa 46% de los reportes; seguido por páginas web apócrifas, con 18% de los reportes; Instagram, con 7% y WhatsApp, con 6%.

Las estadísticas muestran que 57% de las víctimas son jóvenes de entre 18 y 40 años, un grupo con alta interacción digital que suele ser atraído por ofertas engañosas.

Respecto al impacto económico, la mitad de los afectados reportó pérdidas de hasta cinco mil pesos, mientras que 33% sufrió afectaciones que oscilan entre los cinco mil y los 25 mil pesos.

Entre las marcas más utilizadas para suplantación mediante sitios apócrifos destacan Volaris, Aeroméxico, Hoteles Riu y Bestday.

Hot Sale 2026 México empieza el lunes 25 de mayo.

En tanto, la directora General de Atención Ciudadana, Gabriela González García, recomendó: