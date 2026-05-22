Derrumbe de barda en el Centro Histórico deja cuatro lesionados

La tarde de este viernes se registró el derrumbe de una barda en un predio ubicado en el número 74 de la calle Allende, en la colonia Centro, con saldo preliminar de cuatro personas lesionadas.

En la zona se encuentra los cuerpos de emergencia y de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tres de las cuatro personas lesionadas fueron valoradas en el lugar, donde se activaron protocolos de rescate, valoración prehospitalaria, informó la alcaldesa de Alessandra Rojo de la Vega.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

“Desde el primer minuto, equipos de Blindar Cuauhtémoc y Protección Civil Cuauhtémoc acudieron como primeros respondientes para atender la emergencia”, señaló.

La zona permanece acordonada mientras continúan las labores de revisión estructural y retiro de escombros por parte de los cuerpos de emergencia.