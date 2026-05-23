Entrega GCDMX más de 80 obras de mejora en zonas cercanas al Estadio Banorte

Con una inversión superior a los 260 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México entregó este viernes 87 obras de mejoramiento urbano y movilidad en pueblos y colonias aledañas al Estadio Ciudad de México, en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, como parte de los preparativos rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Foto: Especial

Durante un recorrido por la zona, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que las intervenciones en Santa Úrsula Coapa, Pedregal de Santa Úrsula y San Lorenzo Huipulco, no fueron pensadas únicamente para el evento deportivo, sino para atender rezagos históricos en comunidades cercanas al estadio.

Rehabilitación fue así

“No podíamos hablar del Mundial dejando abandonados a los pueblos de alrededor; por eso transformamos sus colonias y sus pueblos”, expresó la mandataria, quien estuvo acompañada por la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio.

Las obras incluyeron rehabilitación de vialidades, iluminación, recuperación de espacios públicos, infraestructura hidráulica y proyectos de movilidad sustentable.

Foto: Especial

Destacan el nuevo Mercado Huipulco, la rehabilitación integral del CETRAM Huipulco y un bici-estacionamiento con capacidad para 160 bicicletas, conectado con la ciclovía sobre Calzada de Tlalpan.

Brugada insistió en que las obras permanecerán después del Mundial y forman parte de una política de “justicia territorial”.

“El Mundial se va y las obras se quedan, porque las obras no son para el Mundial, son para la gente”, sostuvo.

Obras en Huipulco y más

Por su parte, el secretario de Obras, Raúl Basulto, detalló que el nuevo Mercado Huipulco cuenta con 96 locales comerciales y servicios de agua, drenaje, electricidad y captación pluvial.

Además, explicó que la rehabilitación del CETRAM Huipulco beneficiará diariamente a más de 65 mil usuarios de transporte público, a través de 16 rutas, para “mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en la zona”, afirmó.

Foto: Especial

Basulto añadió que las obras forman parte de una estrategia integral de movilidad que incluye la modernización del Tren Ligero, la ciclovía sobre Calzada de Tlalpan y la futura Línea 14 del Trolebús, que conectará Metro Universidad con Huipulco mediante unidades eléctricas.

Durante la jornada, la jefa de Gobierno realizó un recorrido por calles renovadas del pueblo de Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán, donde supervisó las intervenciones integrales desarrolladas mediante el programa Yolotl Anáhuac, con más de 2 mil viviendas intervenidas.