Vecinos ofrecen estacionamiento afuera del estadio hasta en más de 2 mil pesos

A escasos días del arranque de la Copa de Fútbol en el Estadio Banorte, vecinos de Santa Úrsula, Coyoacán, han comenzado a ofertar espacios de estacionamiento y pases vehiculares con código QR a precios que van de 400 hasta 2 mil 500 pesos. Autoridades capitalinas advirtieron sobre posibles fraudes.

Imagen Noticias contactó a un vecino que, a través de grupos de reventa de boletos para los encuentros deportivos, ofrece cajones de estacionamiento a una cuadra del estadio. El vecino explicó que la tarifa es de 400 pesos, aunque advirtió que para la fecha inaugural los precios se elevarán. El usuario consultado recomendó llegar desde temprano para poderse estacionar antes del cierre de calles, pues señaló que una vez cerradas será imposible acceder si no se comprueba que es residente de la colonia.

Este control de tránsito, implementado por las autoridades de la Ciudad de México, iniciará seis horas antes de cada encuentro de la Copa de Fútbol y finalizará dos horas después. Durante este horario, el acceso vehicular a colonias aledañas como El Caracol, La Zorra, Media Luna, Pedregal de Santa Úrsula y Santa Úrsula Coapa será exclusivo para residentes censados. Para entrar y salir, los habitantes deberán presentar obligatoriamente el código QR que les fue proporcionado tras su registro, el cual está asociado al vehículo, además de su credencial de residencia.

A pesar de las restricciones, se ha documentado la venta de los accesos. En una publicación de Facebook, un usuario ofreció un pase con QR a su fraccionamiento, ubicado a tres cuadras del estadio, por 2 mil 500 pesos, aunque tras contactarlo, el usuario señaló que los espacios estaban agotados.

El alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, advirtió que el código QR es infalsificable y no se puede transferir, y pidió a la ciudadanía "no se dejen engañar". El tarjetón, dijo, arroja el vehículo, modelo, color y placas. El alcalde señaló que si se presenta un código QR cuyos datos no coinciden con el vehículo que va a ingresar, este será remitido con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la medida pretende evitar caos vial, pero para algunos vecinos la regulación resulta ser un limitante. Ricardo Mejía, vecino de Santa Úrsula, aseguró que esta medida los deja "fuera de la jugada", sugiriendo que el gobierno pide a los habitantes que “se encierren para que los visitantes puedan disfrutar de México".

Como alternativa para poder llegar al estadio, el gobierno capitalino anunció que pondrá a disposición de los asistentes el servicio "Pack & Ride" en estacionamientos remotos y seguros en diferentes puntos de la ciudad, como el Auditorio Nacional, Plaza Carso, Parque Ecológico de Xochimilco, Santa Fe y Six Flags. Este servicio tendrá un costo de 500 pesos e incluirá transporte (RTP y Trolebús) con destino al estadio a partir de las 7 de la mañana.