Mujer es señalada de 'desvivir' a su pareja tras discusión en Azcapotzalco

Una mujer identificada como Ana N, de 24 años de edad, fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que presuntamente privara de la vida a su pareja durante una discusión ocurrida al interior de un domicilio ubicado en la colonia San Andrés, alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron después de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en un inmueble localizado en la calle Ticomán. Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a un hombre de 26 años con lesiones y manchas hemáticas, quien ya no contaba con signos vitales.

En el lugar, los policías se entrevistaron con Ana N, quien manifestó que durante una discusión su pareja la golpeó en la cabeza con la cacha de una pistola. Señaló que ambos comenzaron a forcejear y que, tras lograr desarmarlo, accionó el arma en su contra.

Tras conocer su versión de los hechos, los oficiales aseguraron el arma de fuego y procedieron con la detención de la joven, a quien le informaron sus derechos constitucionales antes de trasladarla, junto con el arma asegurada, ante el agente del Ministerio Público.

La Fiscalía capitalina será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y definir la situación jurídica de la imputada.