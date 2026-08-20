CDMX atiende afectaciones por lluvias; cayeron 14.2 millones de m3

Con un volumen superior a los 14.2 millones de metros cúbicos de agua acumulados por las precipitaciones registradas entre el miércoles y la madrugada de este jueves, el Gobierno de la Ciudad de México informó atendió el 100 por ciento de las afectaciones en siete alcaldías mediante la implementación del operativo Tlaloque 2.0.

Tormenta eléctrica deja encharcamientos, ríos de agua y caos vial en la CDMX Especial

Las lluvias alcanzaron sus niveles más altos en estaciones pluviométricas como Planta Picacho Periférico con 26.75 mm, E.P. Alta Tensión con 24.5 mm y E.P. Picacho Homún con 19 mm, todas en Tlalpan; Tanque Lienzo con 19.5 mm, en Álvaro Obregón; y Nativitas con 19.25 mm, en Xochimilco.

En ese sentido, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desplegó a 115 elementos operativos, técnicos e ingenieros, apoyados por 42 equipos de maquinaria especializada, incluidos vehículos de bombeo de emergencia, hidroneumáticos y camiones Hércules, para lograr el desalojo del agua en encharcamientos e inundaciones.

La dependencia capitalina confirmó la resolución total de los encharcamientos reportados en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xochimilco. Las labores priorizaron el despeje de desniveles y avenidas principales como Circuito Interior, Eje Central, Calzada Vallejo, Insurgentes Norte y la carretera Picacho-Ajusco.

De acuerdo con la Dirección General de Derecho Humano al Agua y Concertación Ciudadana, los niveles de presas, ríos y cauces se mantienen estables, sin registrarse viviendas afectadas. El operativo contó con la coordinación de la Segiagua, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Heroico Cuerpo de Bomberos.