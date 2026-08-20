Choque y riña termina con detención de un buscado feminicida en CDMX

Un percance vial y una discusión entre dos hombres terminó con la captura de José Mario “N”, de 29 años, quien llevaba una pistola y varias dosis de aparente marihuana; además, era buscado por un feminicidio ocurrido hace poco más de un año en la misma zona de Las Águilas, en Álvaro Obregón, CDMX.

El detenido Especial

Los hechos fueron registrados sobre la Calzada de Las Águilas, en la Primera Sección de la colonia del mismo nombre. Policías de la SSC fueron alertados de que, luego de un incidente vial, dos hombres habían comenzado a discutir. Cuando los uniformados llegaron, uno de ellos señaló que el otro lo había agredido verbalmente y, además, llevaba una pistola.

Los agentes se acercaron y realizaron una revisión preventiva. Ahí encontraron un arma de fuego corta cargada con cinco cartuchos útiles, además de 20 bolsitas con hierba verde con características similares a la marihuana.

José Mario “N” fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público, pero al revisar sus antecedentes se supo que el hombre presuntamente forma parte de un grupo delictivo que opera en la zona poniente de la Ciudad de México y estaría relacionado con la venta y distribución de droga, además de homicidios de integrantes de grupos rivales.

Lo que llevaba

Pero sobre él también pesaba una orden de aprehensión vigente por feminicidio.

El caso por el que era buscado ocurrió el 13 de agosto de 2025, prácticamente en la misma zona donde ahora fue capturado. Ese día, una mujer de 31 años fue atacada directamente a balazos en las calles Tarango y Andador 9, en la colonia Las Águilas, y perdió la vida.

La Fiscalía capitalina obtuvo posteriormente la orden de aprehensión y ahora, un año después, un percance vial y una riña terminaron poniendo al presunto responsable frente a las autoridades.