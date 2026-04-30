Sala regional del TEPJF valida registro del PRD en CDMX

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el registro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ciudad de México, el cual se llevó a cabo el 22 de octubre del 2024, así como la presidencia de Nora Arias.

La sala regional así lo estableció, tras revisar la impugnación que presentaron Polimnia Romana Sierra, Karla López, Sergio Galindo, Luz Rocha y Rocío Sánchez, ante la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que validaba el registro realizado por Nora Arias y Guillermo Domínguez, en su calidad de secretario electoral en 2024.

La sentencia de la sala regional que dejó en firme el registro del PRD Ciudad de México, se aprobó con los votos a favor de la magistrada presidenta, María Cecilia Guevara y Herrera y la magistrada, Ixel Mendoza Aragón y el voto en contra del magistrado, José Luis Ceballos Daza.

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Cabe mencionar que el pasado 13 de marzo el consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) acató la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que le solicitó validar los documentos del PRD Ciudad de México.

Ese día el consejo general acordó: "Tener por válida e idónea la documentación presentada por Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, así como las sesiones analizadas y realizar el registro de las personas integrantes de los órganos internos del PRD CDMX, con base en lo razonado en la ejecutoria del Tribunal local”.

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El pasado 16 de abril, en conferencia de prensa, la exdiputada local del PRD Polimnia Romana Sierra había solicitado a la magistrada presidenta de la Sala Regional del TEPJF, María Cecilia Guevara Herrera, que pusiera "un alto a los intentos por despojarnos de la personalidad jurídica que nos otorgó la Sala Superior".

Mientras que la secretaria de Igualdad de Género y Agenda de Derechos Humanos y de la Diversidad Sexual, Rocío Sánchez, expresó en la misma conferencia que se estaban preparando para iniciar el trabajo con miras a las elecciones del 2027, pidió a la Sala Regional “la certeza jurídica para desplegar el trabajo territorial".

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