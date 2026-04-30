La Magdalena Contreras mejora percepción de seguridad; baja 7 puntos en tres meses: ENSU

La alcaldía La Magdalena Contreras registró una disminución significativa en la percepción de inseguridad entre su población, al pasar de 65.2 a 58.2 por ciento entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Este descenso de siete puntos porcentuales en un periodo de tres meses coloca a la demarcación como una de las que reportan mayores avances en este indicador dentro de la Ciudad de México, en un contexto donde la percepción ciudadana se mantiene como uno de los principales termómetros para evaluar las políticas de seguridad pública.

Autoridades locales atribuyen esta mejora a la implementación de una estrategia integral basada en la coordinación institucional, el fortalecimiento de la proximidad policial, la prevención del delito y la recuperación de espacios públicos, acciones que —aseguran— comienzan a reflejarse en la vida cotidiana de los habitantes.

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En este sentido, la colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México ha sido clave para reforzar la presencia de cuerpos de seguridad y optimizar la capacidad de respuesta ante incidencias delictivas, lo que ha contribuido a generar una mayor percepción de control y vigilancia en la zona.

El alcalde Fernando Mercado Guaida subrayó que los resultados responden a un modelo de seguridad centrado en la ciudadanía. “Seguimos avanzando con paso firme en la construcción de entornos más seguros. Estos resultados reflejan el trabajo coordinado, cercano a la gente y basado en la prevención”, afirmó.

Entre las acciones implementadas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad destacan el reforzamiento de operativos de vigilancia, la mejora en los esquemas de proximidad policial, la intervención en espacios públicos y la atención focalizada en zonas consideradas prioritarias.

El gobierno de la demarcación también reconoció la coordinación con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como un factor determinante para consolidar avances en materia de seguridad.

Si bien la reducción en la percepción de inseguridad no implica necesariamente una disminución automática en la incidencia delictiva, especialistas coinciden en que este indicador es clave para medir la confianza ciudadana y la efectividad de las estrategias implementadas.

En ese contexto, la administración local reiteró su compromiso de mantener y fortalecer las acciones en curso, con el objetivo de continuar reduciendo la percepción de inseguridad y consolidar condiciones de mayor tranquilidad para la población de La Magdalena Contreras.