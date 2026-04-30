31 Minutos y Tulio Triviño reúnen a 230 mil personas en el Zócalo

El concierto gratuito de 31 Minutos, realizado en el Zócalo capitalino con motivo de la celebración del Día de la Niña y el Niño, reunió a 230 mil personas y concluyó con saldo blanco y sin incidentes.

La Secretaría de Gobierno capitalina informó que la jornada cultural y recreativa se desarrolló en un ambiente familiar, ordenado y seguro.

El concierto reunió a unas 230 mil personas, que corearon y disfrutaron de los éxitos del espectáculo chileno”, que ha trascendido generaciones en América Latina.

En su cuenta de X, la jefa de Gobierno Clara Brugada celebró la asistencia masiva, tanto de adultos como menores de edad, a la presentación que combinó música, humor y sátira a través de personajes entrañables como Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque.

"Más de 200 mil personas disfrutan y cantan en el Zócalo de la Ciudad de México con 31 Minutos. ¡Que vivan las infancias de la #CapitaldelaTransformación", publicó Brugada.

Para garantizar la movilidad peatonal, el acceso seguro al primer cuadro de la ciudad y el adecuado desarrollo del espectáculo, las secretarías de Gobierno y de Seguridad, implementaron acciones de organización, acompañamiento y vigilancia.

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