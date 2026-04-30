Fotos: Torre Latinoamericana festeja 70 años con fuegos pirotécnicos

Con motivo del 70 aniversario de la Torre Latinoamericana, en punto de las 19:30 de la noche se lanzaron fuegos pirotécnicos rosas, blancos y azules desde lo más alto de la Torre, quienes iban caminando o manejando por Madero y Eje Central, pudieron admirar el espectáculo que duró poco más de un minuto e iluminó la noche por unos instantes.

También se celebraron los 120 años de Latinoamericana Seguros, bajo la marca Latino Seguros, se trata de la empresa que es dueña del edificio que acompaña la vida cotidiana de quienes trabajan, estudian o visitan el Centro Histórico de la Ciudad de México.

*DRR*