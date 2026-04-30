Iztacalco e ISSSTE fortalecerán atención médica para mujeres

La alcaldía Iztacalco y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) firmaron un convenio de colaboración para la rehabilitación y ampliación de servicios en la Clínica de la Mujer, ahora denominada Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado “Hermila Galindo Acosta”.

Desde el inicio de la actual administración, este centro ha beneficiado a mil 838 mujeres, con la realización de mil 568 mastografías, 978 ultrasonidos y más de 4 mil 600 consultas médicas, cifras que duplican la atención brindada desde su apertura en 2019.

Como resultado, se han detectado cerca de 40 casos de cáncer de mama, los cuales continúan en tratamiento, mientras que los pacientes que requieren atención especializada son canalizados a hospitales de la Ciudad de México.

En ese sentido, la alcaldesa Lourdes Paz Reyes destacó que el objetivo del convenio firmado es fortalecer los servicios de salud, con énfasis en la prevención y atención oportuna, además de garantizar que ninguna mujer se quede sin acceso a diagnósticos y tratamiento.

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Con ello se refrenda, dijo, el compromiso de que “ninguna mujer en Iztacalco se quede sin acceso a servicios de salud”.

Que ninguna llegue tarde a un diagnóstico y que ninguna enfrente sola un proceso de enfermedad. Porque cuando invertimos en la salud de las mujeres, invertimos en el bienestar de toda la comunidad”, expresó.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, destacó que la colaboración institucional permitirá mejorar la cobertura y calidad de los servicios, especialmente en la detección temprana de cáncer de mama y cérvico uterino.

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Como parte del convenio, se realizaron trabajos de mantenimiento a equipos médicos, adecuación de consultorios y mejoras en las instalaciones. Además, se incorporan los servicios de colposcopía, papanicolaou y orientación psicológica.

La clínica también ampliará su cobertura para atender a mujeres de otras alcaldías, aunque se mantendrá como prioridad la población de Iztacalco con servicios gratuitos y de calidad, enfatizó la alcaldesa.

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