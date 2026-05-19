“La ciencia está en la cancha” muestra distintas perspectivas del futbol

La exposición “La ciencia está en la cancha” fue inaugurada en el Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, como una propuesta que busca acercar al público al conocimiento científico a través del futbol, de cara al Mundial de 2026.

Durante la apertura, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que la muestra invita a vivir el entusiasmo futbolístico “con curiosidad y sentido crítico”, además de reflexionar sobre la tecnología, bienestar, igualdad y responsabilidad social.

Acompañado por los presidentes de Grupo Ollamani y del Club Universidad Nacional, Emilio Azcárraga Jean y Luis Raúl González Pérez, respectivamente, destacó que la exposición representa un esfuerzo por mirar el balompié desde perspectivas educativas, culturales y artísticas.

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En el Universum, el rector señaló que el futbol puede entenderse también como un espacio de aprendizaje, donde convergen la física, química, geometría, biomecánica, psicología e innovación tecnológica.

El mérito de esta exposición radica en acercar la ciencia a una experiencia cotidiana, mostrar que el conocimiento puede disfrutarse y recordar que aprender también es una forma de jugar”, expresó.

Impulsar vocaciones científicas

Lomelí Vanegas subrayó además que el futbol posee una fuerza social extraordinaria, porque reúne emociones, símbolos e identidades, por lo que también obliga a reflexionar sobre las condiciones de convivencia y la necesidad de construir entornos más respetuosos y seguros dentro del deporte.

Emilio Azcárraga Jean confió en que la muestra despierte vocaciones científicas entre niñas, niños y jóvenes, además de impulsar innovaciones relacionadas con el deporte.

Pronto iniciará el Mundial y tendremos la oportunidad de enseñar no sólo lo que el equipo mexicano haga bien, sino también mostrar quiénes somos y cómo investigamos”, dijo.

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La magia de la ciencia

La coordinadora de Investigación Científica de la UNAM, María Soledad Funes Argüello, consideró que la exposición abre puertas al conocimiento a partir de algo cercano y emocional como el futbol.

Ojalá que dentro de algunas décadas una investigadora o investigador recuerde que durante el Mundial de 2026 visitó Universum y descubrió ahí la magia de la ciencia”.

El director general de Divulgación de la Ciencia, Manuel Suárez Lastra, señaló que el futbol es uno de los pocos lenguajes verdaderamente universales y destacó que detrás de cada pase, tiro o gol existe ciencia.

Hay física en la trayectoria del balón, biología en el cuerpo, psicología en la toma de decisiones y matemáticas en las probabilidades”, apuntó.

La exposición permanecerá abierta hasta octubre en Universum y forma parte de las actividades impulsadas por la UNAM rumbo a la Copa Mundial de Futbol de 2026.

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*DRR*