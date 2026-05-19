PVEM propone incluir bienestar animal en planes de estudio de la CDMX

Georgina Olson

En México existe una severa problemática en materia de bienestar animal y es fundamental educar a los niños para crear consciencia en ellos, por esta razón el diputado del PVEM, Jesús Sesma, reiteró ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México su propuesta para reformar la Ley General de Educación e incorporar este tema dentro de los contenidos de educación ambiental.

El legislador señaló que la iniciativa busca promover desde la infancia valores como el respeto, la protección y el cuidado hacia los seres sintientes, a través de una formación educativa más consciente y responsable.

Y habló de que la bancada ecologista en la Ciudad de México ha insistido en la necesidad de impulsar cambios estructurales que permitan generar mayor conciencia social desde las aulas y fortalecer la cultura de respeto hacia todos los seres vivos.

Sesma, recordó que actualmente el bienestar animal no forma parte de los contenidos obligatorios en la educación básica, situación que limita el desarrollo de principios como la empatía, la responsabilidad y la convivencia respetuosa con los animales.

La iniciativa responde a la realidad que enfrenta el país, donde millones de animales son víctimas de maltrato, abandono y violencia, problemáticas que, dijo, deben atenderse desde la raíz mediante la educación.