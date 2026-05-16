Paulina Chavira y Jesús Garza creen en un futbol con ética y sin violencia

¿Cómo vivir el futbol fuera de la violencia y la injustica? Ésta pregunta motivó a la periodista y asesora lingüística Paulina Chavira Mendoza (1980) y al abogado y académico Jesús Garza Onofre (1986), unidos por su pasión hacia este deporte, a escribir Otro futbol posible (Taurus), en el que, a través de 22 capítulos, en dos tiempos, revisan con una mirada crítica el contexto en el que se desarrolla.

“Somos apasionados del futbol; pero eso no impide que veamos ciertas cosas que no nos gusta cómo funcionan: la violencia, la discriminación, la homofobia, el racismo, el consumo excesivo de alcohol, la mercantilización excesiva. Nos encanta este deporte, pero sabemos que hay estos puntos críticos”, afirma Paulina Chavira en entrevista.

“Apostamos a la reflexión, a la ética, a no entregarse a la pasión, rescatar valores como la mesura, la solidaridad, la empatía y el respeto”, comenta por su parte Jesús Garza.

“Proponemos un libro en dos tiempos. En el primero hablamos de todo lo que no nos agrada, lo que necesita de una mirada crítica, lo que nos gustaría cambiar. Y la segunda parte es más esperanzadora, porque evocamos esas acciones e ideas que se han puesto en práctica. Pero requieren de un proceso de educación”, agrega Chavira.

La comentarista de futbol femenil se refiere además al lenguaje que excluye, el fanatismo, la xenofobia, el papel de los medios de comunicación, la desigualdad de género, la corrupción y los desafíos tecnológicos.

“El futbol nos enseña a jugar en equipo, a ganar, a perder, a tener disciplina, fuerza mental, resiliencia. Pero también tenemos la lección de que no tiene por qué ser igual a violencia”, añade.

“Y que actores como la afición, los medios de comunicación, los clubes, la Federación, las ligas, los gobiernos, las escuelas, deben tener más consciencia y responsabilidad en cuanto a los cambios que podemos hacer como parte de este juego”, destaca.

La también editora admite que el lenguaje es una de sus peleas. “Desde el grito homofóbico hasta que la gente da por sentado que el futbol es un juego sólo de hombres y debes aclarar con el sustantivo ‘femenil’ cuando te refieres al futbol de mujeres. Le cuesta trabajo referirse a las árbitras, las porteras o a las directoras técnicas”.

La autora del Antimanual del lenguaje igualitario urge a “seguir educándonos en lo que es la vida. Los medios de comunicación tienen un duro trabajo, debemos repensar cómo narramos los partidos, lo que decimos, no justificar la violencia, qué imágenes mostramos, qué ángulos escogemos”.

Para Jesús Garza, “el contexto parecería determinar el futbol y la cultura; pero se nos olvida que eso puede ser a la inversa: el deporte también puede ayudarnos a educar, a aprender, es una escuela de emociones”.

El investigador de la UNAM aclara que “no pretendemos quitarle la pasión al futbol, sino tener claro que es un juego y que debe estar mediado por ciertos límites. No queremos racionalizar el deporte. El libro busca llamar la atención sobre lo que no debemos normalizar y sí trabajar.

“Los cambios no suceden de la noche a la mañana, deben conjugarse todos los actores. Faltan reglas normativas y sanciones. Por eso le apostamos a la educación y a la inclusión”, señala.

El también docente en El Colegio de México y el ITAM indica que “lo de la xenofobia y el racismo dejan claro que el gran problema actual es el de la migración, que impacta en la cultura y la política.

“Al fenómeno de la mercantilización le llamamos cancha dispareja. Estamos viendo el Mundial más caro, con precios impagables, en el que grandes empresas acaparan boletos y el componente social es tangencial. Los uniformes parecen páginas de la Sección Amarilla, anuncian hasta 19 patrocinadores, se pierde el escudo de los equipos”.

Concluye que “sabemos que un libro no va a resolver todo, sólo queremos que se reflexione. Hay equipos que están haciendo las cosas bien. Si pensamos que sólo es un negocio, el deporte pierde la esencia”.

Otro futbol posible se presentará el 19 de mayo, a las 19:30 horas, en el Foro El Tejedor de El Péndulo de la colonia Roma, con la árbitra Katia Itzel y el comentarista Francisco Javier González.

TÍTULO: Otro futbol posible

AUTORES: Paulina Chavira y Jesús Garza Onofre

Editorial: Taurus, México, 2026, 268 pp.