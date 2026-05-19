Acusan a escolta de funcionaria por agresión a personal de Iztapalapa

Una presunta riña, entre trabajadores de la alcaldía Iztapalapa y supuestos locatarios de la colonia Vicente Guerrero, quedó registrada en video cuyo material fue difundido en redes sociales.

De acuerdo con reportes vecinales, el altercado habría ocurrido en medio del descontento de comerciantes y habitantes de la zona por las constantes clausuras realizadas por personal de la demarcación, situación que, aseguran, ha generado molestia entre algunos sectores.

En las grabaciones, difundidas en redes sociales, se aprecia cómo varias personas se golpean en plena vía pública. Según versiones de testigos, personal de la alcaldía habría sido agredido durante el enfrentamiento.

Uno de los involucrados fue identificado presuntamente como Alexis, quien sería empleado de Sandra Cardona, directora jurídica de la alcaldía Iztapalapa. Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han emitido una postura oficial sobre su posible participación en los hechos.

Asimismo, en el material audiovisual también se observa a un sujeto portando un chaleco similar a los utilizados por servidores públicos de la alcaldía Iztapalapa, lo que ha generado cuestionamientos sobre la presencia de personal ligado a la administración local durante el conflicto.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre investigaciones abiertas derivadas de la confrontación. Se espera que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen responsabilidades.

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