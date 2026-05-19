Rojo de la Vega y cónsul de EU coordinan acciones para Mundial 2026

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se reunió con la cónsul general de la Embajada de los Estados Unidos en México, Sarah Duffy y su equipo diplomático para coordinar acciones institucionales con miras al Mundial 2026, así como dialogar sobre seguridad, turismo y atención a visitantes internacionales en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, la alcaldesa expuso que la demarcación será uno de los principales puntos de recepción de turismo nacional e internacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, debido a su infraestructura hotelera, actividad económica y oferta cultural y gastronómica.

Cuauhtémoc será la ventana de México ante el mundo. Aquí van a dormir, pasear, comer y convivir miles de visitantes, por eso estamos trabajando para recibirlos con una alcaldía más ordenada, más segura y con mejores espacios públicos”, expresó.

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La cónsul Sarah Duffy destacó la importancia de mantener coordinación permanente con autoridades locales, ante la presencia cotidiana de ciudadanos estadounidenses en la Ciudad de México y particularmente en la Cuauhtémoc.

Rojo de la Vega expuso que la demarcación concentra el corredor gastronómico más importante de América Latina, con más de 66 mil unidades económicas y 39 mercados públicos, con alrededor de 15 mil locatarios, además de ser la segunda zona con mayor número de cuartos de hotel en el país.

La alcaldesa también explicó que, rumbo al Mundial, la alcaldía mantiene coordinación permanente con autoridades capitalinas y federales para fortalecer acciones preventivas y operativos en zonas de alta afluencia, como las colonias Roma, Condesa y Juárez.

Destacó las acciones de recuperación de espacio público, iluminación, videovigilancia y atención territorial, mismas que han propiciado que Cuauhtémoc sea la alcaldía que más ha incrementado la percepción de seguridad en la capital.

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Funcionarios de ambas dependencias intercambiaron información sobre las acciones que desempeñan en sus respectivos ámbitos de atención, acordaron volver a reunirse para hablar de temas específicos, principalmente los relacionados con la presencia de ciudadanos estadounidenses en el “corazón” de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y tendrá cinco partidos en el Estadio Ciudad de México.

Cuando se trata de seguridad de las familias no existen colores partidistas ni intereses políticos. Lo importante es construir mejores condiciones para quienes viven y visitan esta ciudad”, dijo la alcaldesa.

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