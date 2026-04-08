Preparan estrategia para evitar trata de personas en plataformas de hospedaje

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC México) y empresas de plataformas de hospedaje temporal preparan una campaña para prevenir la trata de personas, principalmente sexual durante el Mundial de futbol.

José María Izabal, de la UNODC México, informó que la estrategia ya inició con la capacitación de anfitriones de plataformas, como Airbnb.

Ya se capacitó anfitriones, pues para que detecten, porque la trata de persona tiene sus bemoles, no es casualidad, a veces nos han dicho que el crimen es como muy oscuro y como que no se entiende, pero tiene sus metodologías, esa es la ventaja que se pueden detectar”, dijo.

Durante el evento que se realizó este miércoles de firma de convenio entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la plataforma Didi para la lucha contra la explotación infantil durante el Mundial, en donde la Ciudad de México es una de las sedes, Izabal indicó que en los grandes eventos internacionales la trata de personas se exacerba, del mismo modo como aumentan el consumo de alcohol y drogas.

Hay un convenio con Airbnb en el marco del mundial y del uso de plataformas digitales de hospedaje para que también estén sensibilizados, sepan por dónde ir en tema de trata de personas, pues con fines de explotación sexual mayoritariamente, pero bueno, se abarca todo.

Foto: Jonás López | Excélsior

“Al final habrá también más hoteles, más gente en la calle y más consumo de cervezas y drogas y demás, entonces, justo es lo que se tiene que blindar”, dijo.

Engaños por redes sociales

Izabal agregó que la trata de personas se basa en el engaño o la coerción.

En general el engaño, la trata de personas, en la Ciudad de México y en otras ciudades, es el engaño, la coerción, el uso de la fuerza para la explotación, ya sea laboral, sexual, hay como 11 tipos de explotación de trata de personas en la legislación mexicana. Algo que se ha detectado mucho, es este tema de las redes o los enganches en línea. Los engaños en redes sociales, los videojuegos, por ejemplo”, dijo.

Diálogo con legisladores

Isabel Velazco, coordinadora de la Estrategia del Mundial en Unicef, consideró que es necesario que emita la regulación de las plataformas de hospedaje para evitar los vacíos legales.

Sabemos que hay una necesidad de una regulación especial, porque en México no tenemos una forma de registro, de simplemente garantizar el parentesco cuando se utiliza esta plataforma. Entonces estamos trabajando también a nivel Congreso, precisamente dialogando con algunas diputadas, diputados, sobre esta problemática; lo estamos tratando también con el sector turismo, Secretaría de Turismo, tanto a nivel local como a nivel federa”.

“Sabemos que ese es un vacío y lo tenemos muy claro, se tiene que avanzar en una regulación a nivel nacional, precisamente para este tipo de plataformas y otras que son de manera informal, formas de renta de manera informal que necesitan una regulación especial”, dijo.

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