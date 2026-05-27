En Metro Hidalgo CDMX dan ganas de hablar francés: Rubalcava

Ciudad de México que cuenta con faroles, candelabros y mármol. “Dan ganas de hablar francés”, publicó en su cuenta de X, el director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava al referirse a la nueva decoración de la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro de laque cuenta con faroles, candelabros y mármol.

“Estoy supervisando las obras de Línea 2 y al llegar a Hidalgo… sí dan ganas de hablar francés”, posteó la noche de martes 26 de mayo.

Humor chilango

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar Foto: Especial

Rubalcava destacó que el “humor chilango” ha transformado en internet a Hidalgo en todo menos una estación.

“¿Así o más elegante?” Los mejores memes del candelabro del Metro Hidalgo y Taxqueña Especial

“Qué elegancia la de Hidalgo. Entre faroles, mármol y mucho humor chilango, internet convirtió la estación en todo menos una estación”, publicó.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar Foto: Especial

El director del STC indicó que ha visto las publicaciones en redes sociales en donde se ha posteado: pasajeros del Titanic, nobleza francesa y hasta gente posando como si estuviera en Versailles.

Convocatoria a usuarios

Y convocó a los usuarios a publicar su mejor foto o video de época en Hidalgo.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar Foto: Especial

“Así que jalo: suban su mejor foto o video de época en Hidalgo. Crítica, meme o halago… lo importante es que el Metro también se viva con creatividad”, posteó.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar Foto: Especial

También publicó una selfie en donde en el fondo se ve uno de los candelabros.

La publicación la realizó el martes a las 21:20 horas y la mañana de este miércoles ya tenía más de 132 mil visualizaciones.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar Foto: Especial

A pesar de que Rubalcava pidió la interacción de los usuarios, su cuenta de X está restringida y sólo algunos pueden responder.