En Metro Hidalgo CDMX dan ganas de hablar francés: Rubalcava
Convocó a usuarios a publicar su mejor foto o video de época en Metro Hidalgo, “crítica, meme o halago… lo importante es que el Metro se viva con creatividad” posteó.
“Dan ganas de hablar francés”, publicó en su cuenta de X, el director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava al referirse a la nueva decoración de la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México que cuenta con faroles, candelabros y mármol.
“Estoy supervisando las obras de Línea 2 y al llegar a Hidalgo… sí dan ganas de hablar francés”, posteó la noche de martes 26 de mayo.
Humor chilango
Rubalcava destacó que el “humor chilango” ha transformado en internet a Hidalgo en todo menos una estación.
“Qué elegancia la de Hidalgo. Entre faroles, mármol y mucho humor chilango, internet convirtió la estación en todo menos una estación”, publicó.
El director del STC indicó que ha visto las publicaciones en redes sociales en donde se ha posteado: pasajeros del Titanic, nobleza francesa y hasta gente posando como si estuviera en Versailles.
Convocatoria a usuarios
Y convocó a los usuarios a publicar su mejor foto o video de época en Hidalgo.
“Así que jalo: suban su mejor foto o video de época en Hidalgo. Crítica, meme o halago… lo importante es que el Metro también se viva con creatividad”, posteó.
También publicó una selfie en donde en el fondo se ve uno de los candelabros.
La publicación la realizó el martes a las 21:20 horas y la mañana de este miércoles ya tenía más de 132 mil visualizaciones.
A pesar de que Rubalcava pidió la interacción de los usuarios, su cuenta de X está restringida y sólo algunos pueden responder.