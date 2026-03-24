Rentas tipo Airbnb podrían esconder delitos graves en CDMX rumbo al Mundial: Hoteleros

“El depredador sexual o tratante de menores de edad puede estar en la puerta del departamento de renta de corta estancia” tipo AirBnB, alertó Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.

Uno de los principales vacíos en materia de seguridad, dijo, está fuera de la oferta hotelera regulada. Refirió que en la CDMX existen alrededor de 63 mil habitaciones de hotel, pero también más de 27 mil departamentos turísticos sin controles de seguridad.

Airbnb.

En esos espacios no hay recepción, ni cámaras de seguridad, ni filtros. Cualquier persona puede ingresar con datos falsos”, dijo.

Mundial de Futbol 2026

Esa condición, representa un riesgo no solo para la comisión de delitos como la trata, “sino para la integridad de vecinos y visitantes”, alertó durante la presentación de la campaña “Tarjeta Azul”, de Unicef, para evitar la explotación sexual de niñas, niños y adolescente, durante el Mundial de Futbol 2026, a la que se suma el sector hotelero.

Logo de la UNICEF

Cualquier delincuente, cualquier persona que quiera cometer algún delito, puede poner un ID falso en internet y puede tener acceso a uno de los 27 mil departamentos turísticos que va a haber disponibles durante el Mundial y puede cometer cualquier delito”.

El líder hotelero agregó que “cualquiera puede acceder con una clave, un QR o una llave a un departamento de la ciudad y puede poner en riesgo la seguridad de los vecinos porque se puede estar cometiendo un delito de trata en la puerta de tu casa o al lado”.

Airbnb

Reglas para prevenir delitos

Por ello, hizo un llamado a las autoridades a regular “de una vez” las plataformas de hospedaje.

Lo único que pedimos es que se apeguen a la ley, que formen parte de la oferta regulada, nada más. Como lo han hecho los hoteles durante más de 150 años. Necesitamos reglas parejas para prevenir delitos”, sostuvo.

El empresario advirtió que de acuerdo a datos internacionales durante eventos masivos se registra un incremento en distintos tipos de violencia.

Y en la Ciudad de México, según ONU-Mujeres, en días de partido de futbol, puede aumentar entre 20 y 38 por ciento la violencia doméstica”, lo que obliga a reforzar los mecanismos de prevención, recalcó.



“En todos lados, en hoteles formalmente registrados y en los sitios de hospedaje vía plataforma” afirmó Javier Puente, en entrevista posterior a la presentación de la campaña.



“El futbol detona muchos valores positivos, pero también, desafortunadamente también saca reacciones violentas (o la comisión de delitos)”, dijo.

“RESERVAS VAN LENTAS”

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México dio a conocer que las reservas hoteleras rumbo al Mundial van lentas” con un 25 por ciento de cuartos de hotel reservados.

CDMX rumbo al Mundial 2026. Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais

Las reservaciones siguen lentas; habíamos dicho que a partir del repechaje y después de la Semana Santa, se espera un repunte de reservaciones y eso va a pasar, porque ahorita estamos con las reservas de Semana Santa”, afirmó.

Detalló que “en unos 20 hoteles -de 800 que ha en la ciudad- tienen reservas del 75 u 80 por ciento y, hay otros con 12 por ciento. Pero en general, estamos al doble que lo de años donde no hay Mundial, cercanos al 25 por ciento”, concluyó.

*bb