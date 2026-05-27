¿Ya te anda? CDMX estrena baños públicos inteligentes

A pocos días del Mundial el Gobierno de la Ciudad de México anunció el estreno de baños públicos con tecnología de primer mundo y cuya entrada podrá pagarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada, la misma que se usa en los diferentes medios de transporte en la capital. Su costo será de 7 pesos.

Baños públicos inteligentes Especial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada y más autoridades capitalinas presumieron la instalación de, por ahora, 7 baños públicos inteligentes, son los primeros de un total de 26 que se colocarán en distintos puntos turísticos y de alta afluencia de la capital.

Horarios

Baños públicos inteligentes

Su horario será de 6 de la mañana a 24 horas, es decir 12 de la noche.

Serán sanitizados

La jefa de gobierno aseguró que, tras cinco veces de uso, los baños serán sanitizados en su totalidad en forma automática para garantizar su limpieza permanente.

Baños públicos inteligentes

Formas de pago

Además de la Tarjeta de Movilidad Integrada, se podrá acceder a los sanitarios con tarjetas bancarias de débito así como crédito y más adelante podría ser aceptado dinero en efectivo.

Más detalles

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Además, cuentan con sistema de ahorro de agua, sensores, puertas automáticas, son seguros y tienen accesibilidad universal, es decir personas con movilidad limitada no tendrán problema al usarlos.

La mandataria capitalina detalló que este proyecto busca dignificar el espacio público y mejorar la experiencia de quienes visitan la ciudad.

¿Dónde están instalados?

Por ahora los 7 baños públicos están distribuidos en Balderas, el Monumento a la Revolución, Zona Rosa, Chapultepec y las inmediaciones del Metro Sevilla.

Actualmente operan dos módulos, uno ubicado en Amberes casi esquina con Chapultepec y otro en Génova y Reforma.

Baños públicos inteligentes

Esto forma parte de una serie de cambios que se están haciendo en la ciudad, desde arreglos y mejoras en calles y avenidas, hasta la modernización del Metro capitalino.

Son espacios modernos, atractivos y con un toque muy representativo con elementos ajolotes, flores, y más donde predomina el color morado y fondo blanco.