Estas manifestaciones afectarán HOY vialidades en CDMX

Este jueves 12 de febrero se esperan al menos cuatro manifestaciones a lo largo y ancho de la Ciudad de México, en diversos horarios y por varias zonas, te damos los detalles para que tomes precauciones y no se te haga tarde en tus trayectos.

MANIFESTACIONES

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes

Hora: 11:00 hrs.

Familiares de presos argumentan que son inocentes y que no han podido salir de la cárcel. Foto: Rodolfo Dorantes

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente en Av. Reforma # 50 Colonia Lomas de San Lorenzo alcaldía Iztapalapa CDMX.

Motivo: En apoyo a la audiencia de presunto responsable de abuso sexual, a fin de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, denunciando la fabricación de delitos, irregularidades las investigaciones, el abuso de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.

Opción vial:

Eje 6 Sur, Ermita Iztapalapa, Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Tláhuac para evitar Av. Reforma.

Ex trabajadores de la extinta Ruta-100

Hora: 11:00 hrs.

Piden extrabajadores de Ruta 100 reunión con Sheinbaum

Lugar: Secretaría de Gobernación en Abraham González # 48 Colonia Juárez alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Alternativa vial:

Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes Centro, Eje 1 Norte y Eje 1 Poniente para evitar Abraham González.

Trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar

Ciudad de México. Facebook

Hora: Durante el día.

Lugar: Secretaría de Educación Pública en Av. Universidad # 1200 Colonia Xoco alcaldía Benito Juárez CDMX.

Motivo: Demandan mejores condiciones de trabajo y exigen el cumplimiento de los acuerdos firmados entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como compromisos establecidos en diversas mesas de trabajo sostenidas durante los últimos años.

Opción vial:

Eje 8 Sur (Popocatépetl), Av. Coyoacán y Av. División del Norte.

Consejo Indígena

Hora: Durante el día

Lugar: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Motivo: Exigen el cumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades del Gobierno Central, con respecto a la autorización de espacios para la venta de sus artesanías en el Monumento a la Revolución y la incorporación a programas de vivienda.

Opción vial:

Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Av. Chapultepec.

*bb