Estas manifestaciones afectarán HOY vialidades en CDMX
Al menos cuatro concentraciones están contempladas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Este jueves 12 de febrero se esperan al menos cuatro manifestaciones a lo largo y ancho de la Ciudad de México, en diversos horarios y por varias zonas, te damos los detalles para que tomes precauciones y no se te haga tarde en tus trayectos.
MANIFESTACIONES
Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente en Av. Reforma # 50 Colonia Lomas de San Lorenzo alcaldía Iztapalapa CDMX.
Motivo: En apoyo a la audiencia de presunto responsable de abuso sexual, a fin de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, denunciando la fabricación de delitos, irregularidades las investigaciones, el abuso de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.
Opción vial:
Eje 6 Sur, Ermita Iztapalapa, Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Tláhuac para evitar Av. Reforma.
Ex trabajadores de la extinta Ruta-100
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: Secretaría de Gobernación en Abraham González # 48 Colonia Juárez alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
Alternativa vial:
Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes Centro, Eje 1 Norte y Eje 1 Poniente para evitar Abraham González.
Trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar
Hora: Durante el día.
Lugar: Secretaría de Educación Pública en Av. Universidad # 1200 Colonia Xoco alcaldía Benito Juárez CDMX.
Motivo: Demandan mejores condiciones de trabajo y exigen el cumplimiento de los acuerdos firmados entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como compromisos establecidos en diversas mesas de trabajo sostenidas durante los últimos años.
Opción vial:
Eje 8 Sur (Popocatépetl), Av. Coyoacán y Av. División del Norte.
Consejo Indígena
Hora: Durante el día
Lugar: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
Motivo: Exigen el cumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades del Gobierno Central, con respecto a la autorización de espacios para la venta de sus artesanías en el Monumento a la Revolución y la incorporación a programas de vivienda.
Opción vial:
Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Av. Chapultepec.
