Explosión de tanque de combustible destruye combi en Iztapalapa

Un tanque de gas explotó este miércoles dentro de una vagoneta de transporte público de la Ruta 74, lo que provocó dos personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en el Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa en la vagoneta que estaba estacionada.

La explosión afectó a otra vagoneta de transporte público que estaba estacionada cerca. Ambas unidades no tenían pasajeros.

Paramédicos atendieron a los choferes de 57 y 64 años por golpes menores, pero no fue necesario su traslado al hospital.

Al momento de la explosión, los choferes estaban fuera de los vehículos.

“Al estar estacionada una combi de transporte público de la ruta 74 (placas, 074-00-22) le explotó su tanque de combustible (gas Lp) con capacidad de 94 litros causando daños de consideración en la unidad de transporte público; como daño colateral se tuvo afectación en la parte frontal de otra combi de transporte público de la misma ruta (placas, 074-01-05), ambas unidades se encontraban sin pasajeros”, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Los propietarios de los vehículos llamaron a su seguro para solicitar una grúa y ser remolcados a su lugar de encierro.

*DRR*