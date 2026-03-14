Tras polémica, moverán a Xochimilco globos de cantoya

Luego de la controversia generada en redes sociales por la intención de realizar un espectáculo de linternas flotantes en el Lago Mayor del Bosque de Chapultepec, los organizadores del Water Lantern Festival anunciaron que el evento cambiará de sede al Parque Ecológico de Xochimilco.

La plataforma de experiencias Fever informó que el encuentro se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril en este sitio, el cual forma parte de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La empresa comenzó a enviar invitaciones a quienes se registraron en la lista de espera originalmente para Chapultepec, ofreciendo un 15% de descuento y acceso a la preventa.

El espectáculo promete “una noche mágica donde miles de faroles iluminan el cielo mientras sus reflejos danzan sobre el agua del lago de Xochimilco”.

Según el portal del festival, los asistentes recibirán un farol para personalizarlo con mensajes antes de liberarlo sobre el agua; el encuentro incluirá música en vivo, puestos de comida y actividades familiares.

Los organizadores aseguran que utilizarán faroles “eco friendly” y contarán con medidas para evitar residuos y minimizar el impacto ambiental en el Parque Ecológico.

SE ALISTAN PARA EQUINOCCIO

El Operativo Equinoccio de Primavera 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacan se realizará el sábado 21 y domingo 22 de marzo, informó en Instituto Nacional de Antropología e Historia, que indicó que no se permitirá el ascenso a la Pirámide del Sol. El cambio de estación ocurrirá el 20 de marzo a las 8:46 horas.

De la Redacción

cva*