Tras cateos en Iztapalapa, aseguran 35 toneladas de autopartes

Como parte de la estrategia de combate al robo de vehículos y autopartes, instruida por la jefa de Gobierno Clara Brugada, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), ejecutaron dos órdenes de cateo en la alcaldía Iztapalapa, donde aseguraron alrededor de 35 toneladas de autopartes.

De acuerdo con la SSC, los operativos se realizaron en inmuebles ubicados en la colonia El Santuario, presuntamente utilizados para el desmantelamiento de vehículos. Estas acciones derivan de investigaciones de gabinete y campo, así como del seguimiento a cateos realizados el pasado 9 de abril en la misma zona.

En el operativo previo fue detenido Fernando “N”, señalado como probable líder de un grupo delictivo dedicado al robo y desmantelamiento de automóviles de una marca reconocida, quien estaría relacionado con al menos 11 carpetas de investigación por este delito.

Foto: SSC

Las autoridades indicaron que, mediante técnicas de inteligencia, se identificaron dos predios posiblemente utilizados para actividades ilícitas, por lo que un juez de control otorgó las órdenes de cateo correspondientes.

El primer inmueble, ubicado sobre la calzada Ermita Iztapalapa, fue intervenido sin uso de violencia y con apego a los protocolos policiales. En el sitio se aseguraron un parabrisas con registro vehicular, tres motores con alteraciones en sus números de identificación, una puerta trasera y aproximadamente 30 toneladas de autopartes.

En un segundo predio contiguo, los oficiales decomisaron cerca de cinco toneladas adicionales de piezas automotrices, así como una tarjeta de circulación, un fragmento metálico con número de serie y un par de placas del Estado de México.

Foto: SSC

Tras los cateos, ambos inmuebles fueron asegurados y quedaron bajo resguardo policial, mientras que todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones.

No daremos ni un paso atrás en el combate a los generadores de violencia, con inteligencia, investigación y operación, seguimos construyendo una ciudad más segura, justa y en paz", sentenció el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez en sus redes sociales.

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