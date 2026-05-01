Universitarios en CDMX reciben Beca ‘mejorada’ para el Transporte 2026

Autoridades de la Ciudad de México iniciaron con la entrega de becas universitarias y universitarios para el Transporte y Más 2026. Este 1 de mayo, fueron 15 mil jóvenes estudiantes los beneficiados, de 200 mil que se prevé reciban el apoyo este año. La cifra supera los 150 mil beneficiarios del 2025.

Becados

El apoyo consta de una entrega bimestral de mil 500 pesos, con los que el gobierno de la Ciudad de México pretende evitar la deserción y facilitar el acceso al transporte y la movilidad de los universitarios, que vivan en CDMX y estén matriculados en alguna institución pública ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Para mejorar su futuro

“Con esta beca contribuimos a la movilidad de los jóvenes y es un acceso para un mejor futuro y para llegar lejos”, afirmó a la jefa de Gobierno.

Clara Brugada destacó que esta tarjeta podrá usarse para pagar directamente en el Metro, sistema que aseguró “es el mayor programa de subsidio que otorga la ciudad”, ya que, en la práctica, “cada pasaje cuesta 13 pesos, pero sigue costando 5”, afirmó.

Becas

“Este gobierno ha decidido no aumentar la tarifa del Metro”, afirmó Brugada ante miles de jóvenes reunidos quienes, a pleno rayo de sol, recibieron su tarjeta en las canchas de futbol de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Remarcó que la meta de su administración es que ningún joven deje la escuela por razones económicas y recordó que este apoyo es universal al tiempo que enfatizó que se buscará el próximo año, aumentar el monto y el número de beneficiarios.

“Pensamos en este gobierno que ningún joven debe dejar la escuela por razones económicas. Queremos una ciudad donde estudiar no sea una carrera de obstáculos, sino un derecho garantizado”, agregó.

Es una beca mejorada

El secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Pedro Moctezuma, aseguró que este año “la beca viene mejorada. Por eso tardó un poco en salir”, dijo.

Además de usarse para acceder a las 12 líneas del STC Metro, la tarjeta electrónica que hoy recibieron los estudiantes se podrá utilizar para ingresar al Metrobús y a las distintas opciones de la Red de Movilidad Integrada de la ciudad.

Este plástico también se puede usar en el cajero automático o para pagar recargas telefónicas o pagos de servicio, como telefonía e Internet.

Los estudiantes beneficiados podrán revisar en su aplicación y garantizó Moctezuma que a partir de este día ya se encuentra el depósito, de mil 500 pesos en la nueva tarjeta.

Moctezuma Barragán enfatizó que estos apoyos son posible, gracias a los impuestos del pueblo de México, “y ahora estarán en manos de quienes mayor merecimiento; de quienes requieren de apoyos, como son los estudiantes”.

Sin embargo, destacó que se le está dando prioridad a estudiantes de colonias populares, de zonas de alta, marginalidad y difícil acceso en la ciudad.

“Esperamos el próximo año, aumentar la beca, aumentar el apoyo que les vamos a dar. Así que el próximo año esperemos que también esto mejore”, concluyó Brugada.

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