Detienen a cuatro presuntos extorsionadores en Gustavo A. Madero
La captura ocurrió tras atender la petición de ayuda de una mujer que momentos antes fue interceptada por varias personas para exigirle dinero
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres, uno de ellos menor de edad, y a una mujer, señalados como probables responsables de extorsionar a una vecina en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero. Durante la acción, les aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, dosis de aparente droga y un vehículo.
De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban recorridos de vigilancia, cuando una ciudadana solicitó apoyo en el cruce de avenida 503 y calle Tlacos, en la colonia Fernando Casas Alemán.
La mujer, de 27 años de edad, denunció que momentos antes había sido interceptada por tres hombres y una mujer, quienes le exigieron dinero en efectivo a cambio de brindarle supuesta “protección” a su domicilio. Al negarse, los implicados presuntamente la amenazaron con causarle daño a ella y a su familia, además de realizar disparos de arma de fuego contra la fachada de su vivienda.
Tras señalar que aún tenía a la vista a los agresores, los policías implementaron un operativo inmediato que permitió ubicar a los sospechosos cuando intentaban abordar un vehículo color vino. En apego a los protocolos de actuación, les realizaron una revisión preventiva.
Como resultado, les fue asegurada un arma de fuego corta con cinco cartuchos útiles en el cargador, 40 bolsitas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como un teléfono celular.
Los detenidos son tres hombres de 24, 18 y 16 años, además de una mujer de 46 años. Todos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.
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