Detienen a cuatro presuntos extorsionadores en Gustavo A. Madero

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres, uno de ellos menor de edad, y a una mujer, señalados como probables responsables de extorsionar a una vecina en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero. Durante la acción, les aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, dosis de aparente droga y un vehículo.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban recorridos de vigilancia, cuando una ciudadana solicitó apoyo en el cruce de avenida 503 y calle Tlacos, en la colonia Fernando Casas Alemán.

Foto: SSC

La mujer, de 27 años de edad, denunció que momentos antes había sido interceptada por tres hombres y una mujer, quienes le exigieron dinero en efectivo a cambio de brindarle supuesta “protección” a su domicilio. Al negarse, los implicados presuntamente la amenazaron con causarle daño a ella y a su familia, además de realizar disparos de arma de fuego contra la fachada de su vivienda.

Tras señalar que aún tenía a la vista a los agresores, los policías implementaron un operativo inmediato que permitió ubicar a los sospechosos cuando intentaban abordar un vehículo color vino. En apego a los protocolos de actuación, les realizaron una revisión preventiva.

Foto: SSC

Como resultado, les fue asegurada un arma de fuego corta con cinco cartuchos útiles en el cargador, 40 bolsitas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como un teléfono celular.

Los detenidos son tres hombres de 24, 18 y 16 años, además de una mujer de 46 años. Todos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

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