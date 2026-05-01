Familia de Abril Pérez Sagaón se retira de juicio oral por falta de garantías

La familia de Abril Pérez Sagaón anunció que se abstendrá de participar en el juicio oral en contra de cinco de los imputados por su feminicidio, cuyo inicio está previsto para el próximo 6 de mayo de 2026, tras denunciar más de cuatro años de retrasos injustificados, irregularidades y falta de condiciones mínimas de legalidad.

El proceso judicial se sigue en contra de Aisha 'N', Rodolfo Daniel 'N', Juan Carlos 'N', Óscar 'N' y Maybeline 'N'. Sin embargo, la familia señaló que recientemente se planteó reiniciar el juicio prácticamente desde cero, lo que implicaría desechar años de audiencias, pruebas presentadas y, según denunciaron, revictimización constante.

En un posicionamiento público, los familiares indicaron que su decisión responde a la ausencia de certeza, imparcialidad y legalidad en el proceso. Subrayaron que, a pesar del tiempo transcurrido, no ha sido detenido ni presentado ante la justicia Juan Carlos García Sánchez, exesposo de la víctima, quien ha sido señalado como pieza clave en la planeación del crimen.

Asimismo, acusaron que personas cercanas a dicho individuo han sido mencionadas en testimonios relevantes, incluso por uno de los autores materiales ya sentenciado, sin que hasta ahora se haya realizado una investigación exhaustiva en su contra.

“La familia no prejuzga ni descarta la participación de los imputados actuales, pero considera que cualquier resolución debe derivar de una investigación completa, imparcial y apegada a derecho, lo cual no ha ocurrido”, señala el documento.

Los familiares también denunciaron inconsistencias en la conducción del caso, las cuales, afirman, evidencian un ejercicio selectivo de la acción penal y un alejamiento del debido proceso en un caso de feminicidio de alto impacto.

Indicaron que la exposición constante a audiencias y al escrutinio mediático ha provocado un desgaste emocional significativo, así como una victimización secundaria, por lo que su retiro del juicio constituye un acto de inconformidad frente a lo que consideran una falta de justicia plena.

Pese a su decisión, la familia reiteró sus exigencias a las autoridades:

La detención inmediata de Juan Carlos García Sánchez.

Una investigación exhaustiva e imparcial de todas las personas señaladas.

El enjuiciamiento de todos los responsables sin criterios de selectividad.

La reparación integral del daño.

Garantías de no repetición y de no revictimización.

Finalmente, subrayaron que, a casi siete años del feminicidio, la espera por justicia resulta inaceptable y reiteraron que la memoria de Abril exige un proceso transparente, completo y expedito.

vjcm