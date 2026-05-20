Transportistas y campesinos bloquean la CDMX; amagan con cierres en el Mundial

Luego de que la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaran una megamarcha este miércoles 20 de mayo en la Ciudad de México, la tensión escaló en el norte de la capital. Las organizaciones convocaron a la movilización para exigir mayor seguridad en las carreteras, combate al robo de carga, justicia por transportistas asesinados y apoyos urgentes al agro nacional.

Ante el despliegue, un contingente de campesinos de Tlaxcala, que avanzaba en autobuses, tráileres y tractores hacia el Ángel de la Independencia, fue encapsulado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El freno policial se ejecutó en el cruce del Eje 2 Norte, Avenida Gran Canal y Paseo de la Reforma, impidiendo que el grupo se uniera al resto de los manifestantes.

Los policías atravesaron una grúa tipo brigadier y dos camionetas tipo pick up sobre el Eje 2 Norte, lo que impidió que la caravana continuara su camino.

Tras intentar negociar que les permitieran seguir avanzando y no recibir una respuesta favorable, los campesinos decidieron bajar de los camiones y bloquear carriles centrales y laterales de Paseo de la Reforma, el carril confinado de la Línea 7 del Metrobús y el Eje 2 Norte en su totalidad.

A las 11:00 horas, el grupo de manifestantes que se encontraba en el Ángel de la Independencia decidió avanzar sobre carriles centrales de Paseo de la Reforma con destino al Senado de la República, donde realizaría la primera etapa de su manifestación.

A esa hora, los transportistas encapsulados en el Eje 2 Norte intentaron avanzar con sus unidades para incorporarse a la marcha, que ya había iniciado, pero la policía impidió el avance de los vehículos y se registraron algunos jaloneos y empujones.

Al enterarse de lo ocurrido, una fracción de manifestantes del Ángel de la Independencia decidió caminar hasta el Eje 2 Norte para apoyar a sus compañeros, mientras que otro grupo avanzó hacia la Secretaría de Gobernación para negociar las demandas del pliego petitorio.

Luego de mantener por casi ocho horas el bloqueo en el Eje 2 Norte y Paseo de la Reforma, los campesinos del estado de Tlaxcala avanzaron hacia la Secretaría de Gobernación para iniciar una mesa de trabajo sobre el cumplimiento de sus peticiones.

El representante de los campesinos, Baltazar Valdez, dijo que el gobierno “debería establecer una nueva política agrícola, proteger la agricultura nacional. Necesitamos créditos, necesitamos que se restituyan las instituciones que controlaban la comercialización y que se saquen los granos básicos del Tratado de Libre Comercio para que se puedan regular las importaciones”.

El dirigente campesino concluyó afirmando que realizarían bloqueos durante el Mundial de Futbol.

Hasta las 18:00 horas de este miércoles, la negociación dentro de la Secretaría de Gobernación se mantenía, pero los campesinos afirmaron que, de no llegar a un acuerdo, permanecerían en la Ciudad de México bloqueando avenidas importantes.