Alcaldesa de Iztacalco informa resultados en obras, salud y programas sociales

Las tareas centrales en las que se ha enfocado la administración de Iztacalco, han sido mejorar la infraestructura, alumbrado y seguridad, así lo expuso la alcaldesa Lourdes Paz, al comparecer ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México.

Afirmó que el suyo es “un gobierno de territorio, no de escritorio”, en el que se escuchan las necesidades de la población.

En cuanto a la infraestructura urbana, dio a conocer que en el ejercicio fiscal 2025 se destinaron 94 millones 592 mil 514 pesos para rehabilitar 108 mil 225 metros cuadrados de vialidades con trabajos de pavimentación y bacheo, beneficiando a 404 mil 695 habitantes.

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Respecto al alumbrado público, se ejercieron 56 millones 38 mil 570 pesos para la instalación de 14 mil 521 luminarias en 22 colonias, alcanzando un total de 33 colonias intervenidas bajo la acción de gobierno “Comunidad Segura”.

En cuanto a la seguridad comentó que se ha fortalecido la policía auxiliar y se creó la Policía Violeta con tres patrullas y 16 policías mujeres capacitadas.

Comentó que mediante el programa “Ayudas Técnicas, entrega de Aparatos Ortopédicos y Amplificadores de Sonido” se benefició a 197 personas mediante la entrega de sillas de ruedas, andaderas, bastones y amplificadores de sonido.

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Y se realizaron 22 jornadas “Por Ti y Tu Bienestar”, 25 jornadas de “Mujeres por la Paz” y se realizaron 65 jornadas de salud con un total de 60 mil 17 servicios brindados, mientras que el programa social “Salud para el Pueblo” benefició a 5 mil 634 personas con 29,865 servicios médicos gratuitos.

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Habló del programa Mujeres por la Paz que benefició a 9 mil 957 personas mediante acciones preventivas y atención integral.

Expuso que se llevaron a cabo 22 jornadas “Por Ti y Tu Bienestar” , 25 jornadas de “Mujeres por la Paz” y se realizaron 65 jornadas de salud con un total de 60 mil 17 servicios brindados, mientras que el programa social “Salud para el Pueblo” benefició a 5 mil 634 personas con 29 mil 865 servicios médicos gratuitos.